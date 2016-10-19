Томас Бах: "Некоторые соревнования во время Игр-2020 могли бы пройти в районах, пострадавших от стихийных бедствий"

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что часть соревнований во время Олимпийских игр 2020 года в Токио может пройти в местах, пострадавших от стихийных бедствий. По словам главы МОК, это бы обеспечило регенерацию этих областей и послужило бы для людей сигналом веры и надежды.

– Мы обсуждали с премьер-министром Японии Синдзи Абэ идею того, чтобы некоторые соревнования Игр-2020 в Токио прошли в пострадавших от стихийных бедствий районах, – приводит Рейтер слова Баха. – Это бы способствовало регенерации данных областей и послужило бы для людей сигналом веры и надежды. Думаю, что очень мощным событием могла бы стать вступительная игра с участием сборной Японии по бейсболу. Однако, мы обсуждали не только этот вариант.

Ранее оргкомитет Игр-2020 в Токио уже рассматривал возможность проведения соревнований по софтболу и бейсболу в районе Фукусима, где в 2011 году в результате цунами и землетрясения произошла ядерная авария.