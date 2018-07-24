Организаторы Игр-2020 собираются использовать современные -технологии для борьбы с жарой

Оргкомитет "Токио 2020" намерен использовать современные технологии, чтобы урегулировать проблему высокой температуры в летнее время, сообщает BBC. Накануне, 23 июля, в столбик термометра в Японии достиг рекордных 41,1 градуса по Цельсию, в то время как средняя температура летом составляет чуть более 30 градусов.

Меры, которые планируется использовать, включают в себя распыление охлаждающих веществ и использование технологий, блокирующих повышение температуры.

– В последние дни Токио и вся Япония больше походят на жизнь в сауне, – сказал губернатор столицы Юрико Коикэ. – Спорсмены подготовлены, они здоровы, но мы не можем с уверенностью сказать то же о зрителях, которые будут болеть за атлетов. Как же бороться с жарой? Это один из важнейших вопросов в подготовке успешной Олимпиады-2020.

Планируется, что более чем на 100 км дорог, включая трассу для марафона, распылят вещества, отражающие тепло и ультрафиолетовые лучи, за счет чего они снижают температуру. Также рассматривается возможность начала марафона в 7.00 по местному времени.

Олимпийские игры-2020 пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.