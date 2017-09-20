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16:45 | ОЛИМПИАДА — Токио-2020

Олаф Ланге: "Долго мечтал возглавить сборную России"

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Новый главный тренер женской сборной России Олаф Ланге сообщил, что его главной целью является возвращение команды в число лидеров мирового баскетбола. Также он отметил, что намерен вывести команду на Олимпиаду 2020 года, которая пройдет в Токио.

- Для меня это назначение - огромная честь, возглавить сборную России долго было моей мечтой, - цитирует "Р-Спорт" Ланге. -  Прежде я тренировал сборную Германии, но у нас никогда не было реального шанса попасть на Олимпиаду, поэтому я мечтал возглавить команду, с которой смогу пробиться на Олимпиаду. Мои главные цели – это возвращение сборной в число лидеров мирового баскетбола и выход на Олимпиаду.

Легко не будет, но я смотрю на шансы с оптимизмом, я вообще оптимистичный тренер. Мы соберем лучшую команду на следующий Евробаскет, чтобы пробиться в Токио.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/basketball/20170920/1126017578.html

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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rusfed 2.0

Спетров, и что выиграл УГМК? )))

17:52

spetrov

Vlаdimir, мужик УГМК возглавлял. Почему нет.

17:12

spetrov

Странный какой-то немец. Наверное, не смотрит, чего по собственному телевидению про российских спортсменов показывают. :) А в целом - да ради бога. Удачи и успехов. Получится - отлично.

17:10

Vlаdimir

С какого перепугу решили что он сможет вернуть сборную в число лидеров мирового баскетбола .... лучше бы уж Хейкову пригласили ...

16:55