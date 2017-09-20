Олаф Ланге: "Долго мечтал возглавить сборную России"

Новый главный тренер женской сборной России Олаф Ланге сообщил, что его главной целью является возвращение команды в число лидеров мирового баскетбола. Также он отметил, что намерен вывести команду на Олимпиаду 2020 года, которая пройдет в Токио.

- Для меня это назначение - огромная честь, возглавить сборную России долго было моей мечтой, - цитирует "Р-Спорт" Ланге. - Прежде я тренировал сборную Германии, но у нас никогда не было реального шанса попасть на Олимпиаду, поэтому я мечтал возглавить команду, с которой смогу пробиться на Олимпиаду. Мои главные цели – это возвращение сборной в число лидеров мирового баскетбола и выход на Олимпиаду.

Легко не будет, но я смотрю на шансы с оптимизмом, я вообще оптимистичный тренер. Мы соберем лучшую команду на следующий Евробаскет, чтобы пробиться в Токио.