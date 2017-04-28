FINA предложила МОК включить хай-дайвинг в программу Олимпиады-2020

Исполнительный директор Международной федерации плавания (FINA) Корнел Маркулеску отметил, что организация предложила МОК включить в программу Олимпиады-2020 хай-дайвинг. По его словам, прыжки в воду с экстремальных высот привлекут внимание зрителей.

– Это экстремальный вид спорта, который точно принесет дополнительную привлекательность олимпийской программе, – цитирует AFP Маркулеску. – С момента введения дисциплины в программу FINA в 2013 году хай-дайвинг добился невероятного прогресса. Настало время сделать следующий шаг.