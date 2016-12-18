Бюджет Олимпиады-2020 не превысит 15,2 миллиарда долларов

Бюджет Олимпиады-2020 в Токио составит от 1,6 триллиона иен до 1,8 триллиона (от 13,6 до 15,2 миллиарда долларов), сообщает Inside the Games со ссылкой на Kyodo News. Большую часть расходов - от 1,1 до 1,34 триллиона - возьмет на себя государственный, городской и муниципальный бюджет.

Изначально ходили разговоры о бюджете в размере 3 триллионов иен (26,7 миллиарда долларов), но МОК и губернатор Токио Юрико Коикэ раскритиковали эту сумму, и она была уменьшена до 2 триллионов (18 миллиардов).

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года.

