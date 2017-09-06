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09:39 | ОЛИМПИАДА — Токио-2020

Более половины сборной России будет готовиться к Играм-2020 на Дальнем Востоке


Министр спорта РФ Павел Колобков подчеркнул, что около 50-60 процентов сборной России будет готовиться к Олимпийским играм 2020 года на Дальнем Востоке. Он добавил, что пять команд будут базироваться во Владивостоке.

Наша главная задача – обеспечить максимальный уровень подготовки для наших сборных, – цитирует ТАСС Колобкова. - Примерно 50-60 процентов команд будут готовиться на Дальнем Востоке к Олимпиаде, которая пройдет в Токио. Только во Владивостоке планируют готовиться пять команд – это и сборные по гимнастике, бадминтону, дзюдо, гребле.

Напомним, что Олимпиада-2020 пройдет в Токио.

Дополнительная информация

http://tass.ru/vef-2017/articles/4536712

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