Более половины сборной России будет готовиться к Играм-2020 на Дальнем Востоке

Министр спорта РФ Павел Колобков подчеркнул, что около 50-60 процентов сборной России будет готовиться к Олимпийским играм 2020 года на Дальнем Востоке. Он добавил, что пять команд будут базироваться во Владивостоке.

– Наша главная задача – обеспечить максимальный уровень подготовки для наших сборных, – цитирует ТАСС Колобкова. - Примерно 50-60 процентов команд будут готовиться на Дальнем Востоке к Олимпиаде, которая пройдет в Токио. Только во Владивостоке планируют готовиться пять команд – это и сборные по гимнастике, бадминтону, дзюдо, гребле.

Напомним, что Олимпиада-2020 пройдет в Токио.