Бах собирается посетить Фукусиму, где в 2020 году стартует эстафета олимпийского огня

Президент МОК Томас Бах перед Олимпиадой-2020 в Токио собирается посетить префектуру Фукусима, где стартует эстафета олимпийского огня. В 2011 году в этом районе после землетрясения и цунами произошла авария на атомной электростанции. Жертвами катастрофы стали 18 тысяч человек, более 70 тысяч человек были вынуждены переехать.

Эстафета олимпийского огня Игр-2020 начнется в префектуре Фукусима

- Подготовка к Олимпиаде-2020 проходит очень хорошо, - цитирует NHK Баха. – По многим параметрам мы добились успеха. Надеюсь, что смогу посетить Фукусиму и показать единение с жителями префектуры. Олимпийские игры и спорт в целом хотят быть полезными и помогать в процессе восстановления.

Он отметил, что благодаря включению в программу Игр новых видов спорта она очень помолодела. Также глава МОК подчеркнул, что впервые в истории удалось добиться того, что в соревнованиях будут участвовать примерно равное количество спортсменов женского и мужского пола.

Олимпийские игры-2020 пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.