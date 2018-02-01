Дмитрий Труненков: "Решение CAS удивило, так как все эти баталии я могу назвать только политическими"

Глава движения "Юнармия" Дмитрий Труненков, которого в числе прочих 28 российских спортсменов оправдал сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS), заявил, что это решение его удивило.

– Решение меня удивило, так как все эти баталии я могу назвать только политическими, – сказал Труненков. – Наши спортсмены стали жертвами политических санкций и очень важно, что это решение было сегодня принято. МОК вел себя очень категорично, выстраивал обвинения только по одной линии: что существует определенная система допинга, которая поддерживается на государственном уровне. Сегодня мы увидели, что это не так. В МОК задумались, нас больше не обвиняют голословно и бездоказательно.

Я испытываю двоякие чувства, так как часть спортсменов оправдали, а другой части предстоит бороться дальше. Очень хотелось бы, чтобы все остальные спортсмены, вокруг которых продолжаются обвинительные процессы, не сдавались, я желаю им удачи.

Хочу сказать спасибо за поддержку нашему государству, в первую очередь министерству обороны, которое находилось всегда рядом, нашему президенту, и болельщикам, которые поддерживали в трудную минуту. (Михаил ПОТАПОВ)