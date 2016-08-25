Владимир Путин: "Знаем, как сборной было непросто накануне Олимпиады"

Президент России Владимир Путин поздравил российских спортсменов с успешным выступлением на Олимпиаде в Рио. Напомним, что сборная России заняла четвертое место в общекомандном зачете на Играх, завоевав 56 медалей, из них 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых.

– Я хочу поблагодарить вас за то, что вы с честью прошли через очень суровое испытание. Показали мастерство, проявили лучшие волевые качества, упрочили позиции России в мировом спорте. Особая признательность наставникам, специалистам, медикам. Знаем, как сборной было непросто, накануне Игр наш состав был урезан на треть. Россию лишили возможности выступить в видах спорта, где она традиционно была фаворитом. Но вы справились, доказали, что победы добываются не только числом, но и умением. Вы не "поплыли", не сломались, а боролись. За вас болели не только в России, но и все, кто разделяют ценности олимпийского движения, для кого спорт не просто зрелище, а символ справедливости, равноправия. (Филипп ПАПЕНКОВ, Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)