Суд Рио принял обвинения прокуратуры в отношении Хикки

Суд Рио-де-Жанейро принял обвинения прокуратуры в отношении главы Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Патрика Хикки, информирует Reuters. Также по делу о незаконной продаже билетов на Олимпиаду в Рио проходят еще девять человек.

Помимо Хикки, обвинения были предъявлены спортивному директору OCI Мартину Бурку, директору THG Sports Кевину Мэллону и еще четырем представителям компании, а также трем сотрудникам компании PRO10 Sports Management, которая являлась официальным билетным партнером Олимпийских игр в Ирландии. На данный момент все, кроме Хикки и Мэллоуна (под домашним арестом в отеле), находятся за пределами Бразилии и считаются беглецами.

Напомним, 71-летний Хикки, согласно обвинению, с помощью THG Sports и PRO10 Sports Management заработал около десяти миллионов реалов (около трех миллионов долларов) на продаже билетов, повышая на них цены. Подобным образом они действовали также во время Олимпийских игр в Лондоне и Сочи.