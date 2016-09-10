08:45 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016

Суд Рио принял обвинения прокуратуры в отношении Хикки

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Суд Рио-де-Жанейро принял обвинения прокуратуры в отношении главы Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Патрика Хикки, информирует Reuters. Также по делу о незаконной продаже билетов на Олимпиаду в Рио проходят еще девять человек.

Помимо Хикки, обвинения были предъявлены спортивному директору OCI Мартину Бурку, директору THG Sports Кевину Мэллону и еще четырем представителям компании, а также трем сотрудникам компании PRO10 Sports Management, которая являлась официальным билетным партнером Олимпийских игр в Ирландии. На данный момент все, кроме Хикки и Мэллоуна (под домашним арестом в отеле), находятся за пределами Бразилии и считаются беглецами.

Напомним, 71-летний Хикки, согласно обвинению, с помощью THG Sports и PRO10 Sports Management заработал около десяти миллионов реалов (около трех миллионов долларов) на продаже билетов, повышая на них цены. Подобным образом они действовали также во время Олимпийских игр в Лондоне и Сочи.

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