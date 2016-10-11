Риччи Битти гордится, что стоял за решением по индивидуальному допуску россиян к Олимпиаде в Рио

Президент Ассоциации международных федераций летних олимпийских видов спорта (АСОИФ) Франческо Риччи Битти на международном форуме "Россия - спортивная держава" подчеркнул, что испытывает гордость за то, что он стоял за решением по индивидуальному допуску россиян к Олимпийским играм 2016 года.

Перед ОИ-2016 МОК передал право определения международным спортивным федерациям, кто из россиян может принять участие в Играх.

- Что касается практических проблем сегодня, допинг является той проблемой, которая затронула Россию и другие страны в мире, - приводит "Р-Спорт" слова Риччи Битти. - Я с гордостью могу сказать, что я стоял за решением, которое позволило принимать индивидуальные решения по допуску россиян к Рио. На меня многие нападали, но я горд этим решением. Верю, что олимпийское движение во многом из-за этого по-прежнему объединено.

Недавно на саммите МОК в Лозанне мы приняли решение бороться с допингом. Это был политический этап, но мы должны еще много работать. Я призываю Россию присоединиться к этим принципам. Мы знаем, что эту войну выиграть трудно, но мы должны бороться шаг за шагом, чтобы защищать "чистых" спортсменов и защищать тех, кто не является "чистым", чтобы они не подвергались нападкам и угрозам.