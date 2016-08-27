Генсек НОК Кении арестован в Найроби

Полиция Кении арестовала генерального секретаря Национального олимпийского комитета Френсиса Пола, сообщает Associated Press. По информации источника, задержание произошло в Найроби в рамках расследования халатности со стороны НОК во время Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Напомним, что ранее НОК Кении был распущен в связи с тем, что на Олимпийских играх спортсменам страны пришлось жить в ужасных условиях, а у команды периодически возникали проблемы с аккредитациями и экипировкой. правительство Кении обвинило НОК в бесхозяйственности и халатности по отношению к спортсменам.