00:44 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016

Генсек НОК Кении арестован в Найроби

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Полиция Кении арестовала генерального секретаря Национального олимпийского комитета Френсиса Пола, сообщает Associated Press. По информации источника, задержание произошло в Найроби в рамках расследования халатности со стороны НОК во время Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Напомним, что ранее НОК Кении был распущен в связи с тем, что на Олимпийских играх спортсменам страны пришлось жить в ужасных условиях, а у команды периодически возникали проблемы с аккредитациями и экипировкой. правительство Кении обвинило НОК в бесхозяйственности и халатности по отношению к спортсменам.

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