Олимпийский комитет Кении расформирован из-за безобразных условий проживания спортсменов в Рио

Олимпийский комитет Кении был распущен правительством страны из-за того, что на Играх в Рио легкоатлетам пришлось жить в ужасных условиях, где даже были слышны выстрелы. Также были проблемы с аккредитациями и экипировкой.

Марафонец Уэсли Корир, который также является независимым депутатом, выложил фотографии мест, где пришлось проживать кенийским спортсменам, сообщает ВВС.

Корир сказал, что легкоатлетам пришлось прятаться, когда были слышны звуки выстрелов. "Мы выиграли 13 медалей, а к нам так относятся в ответ", – написал Корир в своем твиттере.

Министр спорта Хасан Варио заявил, что правительство Кении отреагировало роспуском Национального олимпийского комитета (НОК), который был обвинен в бесхозяйственности.