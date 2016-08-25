16:34 25 августа | ОЛИМПИАДА — Рио-2016

Фонд поддержки олимпийцев направил спортсменам 9 миллиардов рублей

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подчеркнул, что фонд поддержки олимпийцев за время своего существования направил на гранты спортсменам и тренерам девять миллиардов рублей. По его словам, атлеты будут получать помощь не только на государственном уровне.

- Помощь спортсменам будет оказываться не только на государственном уровне, - приводит "Р-Спорт" слова Медведева. - Фонд поддержки олимпийцев за годы работы, а он работает с 2005 года, при помощи наших благотворителей, известных российских бизнесменов направил на гранты для спортсменов, тренеров и специалистов почти девять миллиардов рублей. Это большие деньги, которые помогли также развитию нашего спорта высших достижений.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20160825/1047454795.html

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