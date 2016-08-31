13:29 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016

Анатолий Терехов: "Допинговый скандал дал дополнительную нагрузку на российских олимпийцев"

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Президент Союза тхэквондо России (СТР) Анатолий Терехов уверен, что допинговый скандал, разразившийся вокруг национальной команды, оказал психологическое давление на спортсменов.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро россияне завоевали 56 наград – 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых – и заняли четвертое место в медальном зачете.

- Допинговый скандал дал дополнительные нагрузки на наших спортсменов, - сказал Терехов. - Мы постоянно жили в ожидании поездки, ждали ответа, допустят нас на Олимпиаду или нет. Мы верили в силу характеров наших спортсменов. (Сергей ФИШ)

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