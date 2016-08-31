Анатолий Терехов: "Допинговый скандал дал дополнительную нагрузку на российских олимпийцев"

Президент Союза тхэквондо России (СТР) Анатолий Терехов уверен, что допинговый скандал, разразившийся вокруг национальной команды, оказал психологическое давление на спортсменов.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро россияне завоевали 56 наград – 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых – и заняли четвертое место в медальном зачете.

- Допинговый скандал дал дополнительные нагрузки на наших спортсменов, - сказал Терехов. - Мы постоянно жили в ожидании поездки, ждали ответа, допустят нас на Олимпиаду или нет. Мы верили в силу характеров наших спортсменов. (Сергей ФИШ)