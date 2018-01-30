Источник: Граф первой добровольно отказалась от участия в Олимпиаде-2018

Российская конькобежка Ольга Граф стала первой спортсменкой, которая добровольно отказалась от участия в Олимпиаде-2018, сообщает телеграм-канал "Живу спортом". Призер Сочи-2014 входила в список из 169 россиян, которых МОК допустил к Играм в Пхенчхане.

Также от России могли выступить еще три конькобежца: Сергей Трофимов, Наталья Воронина и Ангелина Голикова. Соревнования в этом виде спорта на Олимпиаде начнутся 10 февраля. Всего будет разыграно 14 комплектов наград.

Напомним, Граф на Олимпиаде-2014 завоевала две бронзы - на дистанции 3000 метров и в командной гонке.

За себя и за того парня. МОК утвердил сокращенную заявку России//

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