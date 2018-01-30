00:25 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Конькобежный спорт

Источник: Граф первой добровольно отказалась от участия в Олимпиаде-2018

39

Российская конькобежка Ольга Граф стала первой спортсменкой, которая добровольно отказалась от участия в Олимпиаде-2018, сообщает телеграм-канал "Живу спортом". Призер Сочи-2014 входила в список из 169 россиян, которых МОК допустил к Играм в Пхенчхане.

Также от России могли выступить еще три конькобежца: Сергей Трофимов, Наталья Воронина и Ангелина Голикова. Соревнования в этом виде спорта на Олимпиаде начнутся 10 февраля. Всего будет разыграно 14 комплектов наград.

Напомним, Граф на Олимпиаде-2014 завоевала две бронзы - на дистанции 3000 метров и в командной гонке.

За себя и за того парня. МОК утвердил сокращенную заявку России//
Отец Ольги Граф: "Что такое спортсмен, участвующий под белым флагом? Предатель!"

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КОММЕНТАРИИ (39)
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usuns

молодец! честно призналась - шансов на медаль лишили, туристом ехать не хочу!

09:44

Igrok Igorek

Самое главное: люди об этом будут помнить долго-долго. Уважение не купишь.

09:29

Cheremis57

Браво, Ольга! Надеюсь на то, что её примеру последуют здравомыслящие спортсмены из приглашённых МОК!!

08:45

марк де фоссен

Поступок,заслуживающий огромного уважения!

06:32

miker65

Молодец. Прислушалась к мнению 70% нашего народа, которые против участия в Олимпиаде.

04:37

lapp

Извиняюсь, ошибся Воронину пригласили, но без чемпионки Европы на 1000 метров Шиховой нормальной команды не было бы

04:10

lapp

Кстати по поводу шансов на медаль - не далее, как 7 января 2018 года Граф вместе с Шиховой и Ворониной заняли 2 место на чемпионате Европы в командной гонке. Просто Шихову и Воронину не допустили, что безусловно никак не умаляет поступка Ольги, так как большинство согласны ехать и унижаться не имея никаких шансов на высокое место

04:03

П_о_в_а_р

БэнД П_о_в_а_р----------------------Уже заполночь, а мне вставать рано. ------------------------ Ха, голимый отмаз от какла.)) Пропадал где то полчаса, таки зашёл чтоб написать, что "вставать рано".)) Ору со слабака.))

02:52

БэнД

П_о_в_а_р----------------------Уже заполночь, а мне вставать рано. Или может мне ради тебя дятла ехать на работу не спамши? Многовато чести для туговатого урашника. Всё, теперь точно офф. Как говарят у нас в Какляндии - ауф видерзеен ))

02:49

Boleijj protiv

Ну, хоть один спортсмен на всю страну есть. Молодец. Это еще было 8 декабря. Александр Игнатенко, отец конькобежки Ольги Граф, отметил, что выступает против поездки российсских спортсменов на Олимпиаду-2018 под нейтральным флагом. По его словам, такие атлеты станут предателями страны. - У меня даже нет приличных слов, чтобы прокомментировать решение МОК! - приводит "КП" слова Александра Михайловича. - Родченков этот - просто предатель страны. Я даже начинаю верить СМИ, которые заверяют, что он болен шизофренией. Иначе я не знаю, как объяснить такой поступок, весь этот бред и грязь. Для меня не стоит вопрос участия Оли в Играх. Что такое спортсмен, участвующий под белым флагом? Такой же предатель! Но с дочерью мы пока этот вопрос не обсуждали. Разумеется, для нее это очень болезненно и непросто…

02:46

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

МОЛОДЕЦ!!!!!!!! Даже если ЭТО не патриотизм, то ЧУВСТВО СОБСТВЕННОГО ДОСТОИНСТВА -- ОДНОЗНАЧНО.....

02:29

П_о_в_а_р

БэнД Короче бухтите тут дальше ватаны а я офф. Повар за главного )) ---------------------- Слил.))) Лол с хохла.))

02:25

БэнД

Короче бухтите тут дальше ватаны а я офф. Повар за главного ))

02:19

lapp

"Уже много дней продолжается ура-патриотическая вакханалия, направленная против едущих на ОИ спортсменов, мол предатели и тыры-пыры." То есть кто то где то что то написал, поэтому я приду сюда и всех обгажу - железная логика

02:05

П_о_в_а_р

ap0112 А почему "первой"? Что, есть и другие? --------------- Есть. БэнД не поедет ещё.

02:05

ap0112

А почему "первой"? Что, есть и другие?

02:04

П_о_в_а_р

БэнД lapp----------------------Для тех, кто в танке поясню ------------------------ А в танке теплей, чем в каклятской квартире? З.Ы С децтва за ОАР.

02:01

П_о_в_а_р

БэнД - Будь я олимпийским атлетом из России, я бы вообще не парился и наоборот демонстрировал на камеры форму OAR -------------------- Но ты всего лишь замёрзший какл в нетопленой квартире. Держись. СУГС!

01:57

tryam

Не у Акимовой а у Кайшевой..и у Елисеева...у троих в зачете кубка мира 0))) едут на Олимпиаду..стыдоба позорная...могут не возвращаться и выступать за Корею)

01:57

ЛокоМотив

зато ей не надо никуда прятать российский флаг и глядя прямо в глаза говорить всем:"Я РОССИЯНКА", а не отводя в сторону я ни рыба ,ни мясо ,ни то ни се- нейтрал

01:56

БэнД

lapp----------------------Для тех, кто в танке поясню - если Граф "молодец", "правильно поступила" и т.д., значит те, кто поедет - не молодцы, поступают неправильно и т.п. Логично? Да и вообще, что ты мне тут очки втираешь? Уже много дней продолжается ура-патриотическая вакханалия, направленная против едущих на ОИ спортсменов, мол предатели и тыры-пыры. Вот некоторые из этих олигофренов как раз тут и отписались ))

01:56

П_о_в_а_р

Не пожелала лысой и голой бегать.(( Но мы, ОАРовцы, не сломлены. Обреемся, разденемся если надо и всех таки обыграем.

01:56

lapp

"Квасные, вы не там виноватых ищете". Ниже нет ни одного комментария с поиском виноватых. Все просто рады за РОССИЙСКУЮ спортсменку. Вы, уважаемый читаете ветку в параллельной действительности? Или ради оскорбления можно и соврать?

01:44

al_koka

Ещё раз БРАВО!

01:15

GoaLapagosS

ПАПА ВСЁ Ж НАКАПАЛ НА МОЗГИ

01:14

Митяй Антибомж

Браво!

01:09

За Россию без допинга!

У России и так наград будет кот наплакал, а Граф еще их число уменьшила. Впрочем, это ее право, такое же, как право других спортсменов выступать под нейтральным флагом.

01:08

БэнД

Наградить Орденом Патриота, подарить кожаное пальто и именной "маузер" с портупеей и кобурой, штоб от либерастов отстреливаться.

01:08

alexway.67

Первая вменяемая спортсменка, не желающая унижаться. Надеюсь не последняя. А для тех, кто едет скажу. Героями этих игр будут не они, а такие как Граф. Она уже победила. МОК, ВАДА и прочую дрянь.

00:55

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Зато видимо у Акимовой и ко есть шансы, да еще какие.

00:54