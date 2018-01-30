Источник: Граф первой добровольно отказалась от участия в Олимпиаде-2018

Российская конькобежка Ольга Граф стала первой спортсменкой, которая добровольно отказалась от участия в Олимпиаде-2018, сообщает телеграм-канал "Живу спортом". Призер Сочи-2014 входила в список из 169 россиян, которых МОК допустил к Играм в Пхенчхане.
Также от России могли выступить еще три конькобежца: Сергей Трофимов, Наталья Воронина и Ангелина Голикова. Соревнования в этом виде спорта на Олимпиаде начнутся 10 февраля. Всего будет разыграно 14 комплектов наград.
Напомним, Граф на Олимпиаде-2014 завоевала две бронзы - на дистанции 3000 метров и в командной гонке.
За себя и за того парня. МОК утвердил сокращенную заявку России//
Отец Ольги Граф: "Что такое спортсмен, участвующий под белым флагом? Предатель!"
usuns
молодец! честно призналась - шансов на медаль лишили, туристом ехать не хочу!
09:44
Igrok Igorek
Самое главное: люди об этом будут помнить долго-долго. Уважение не купишь.
09:29
Cheremis57
Браво, Ольга! Надеюсь на то, что её примеру последуют здравомыслящие спортсмены из приглашённых МОК!!
08:45
марк де фоссен
Поступок,заслуживающий огромного уважения!
06:32
miker65
Молодец. Прислушалась к мнению 70% нашего народа, которые против участия в Олимпиаде.
04:37
lapp
Извиняюсь, ошибся Воронину пригласили, но без чемпионки Европы на 1000 метров Шиховой нормальной команды не было бы
04:10
lapp
Кстати по поводу шансов на медаль - не далее, как 7 января 2018 года Граф вместе с Шиховой и Ворониной заняли 2 место на чемпионате Европы в командной гонке. Просто Шихову и Воронину не допустили, что безусловно никак не умаляет поступка Ольги, так как большинство согласны ехать и унижаться не имея никаких шансов на высокое место
04:03
П_о_в_а_р
БэнД П_о_в_а_р----------------------Уже заполночь, а мне вставать рано. ------------------------ Ха, голимый отмаз от какла.)) Пропадал где то полчаса, таки зашёл чтоб написать, что "вставать рано".)) Ору со слабака.))
02:52
БэнД
П_о_в_а_р----------------------Уже заполночь, а мне вставать рано. Или может мне ради тебя дятла ехать на работу не спамши? Многовато чести для туговатого урашника. Всё, теперь точно офф. Как говарят у нас в Какляндии - ауф видерзеен ))
02:49
Boleijj protiv
Ну, хоть один спортсмен на всю страну есть. Молодец. Это еще было 8 декабря. Александр Игнатенко, отец конькобежки Ольги Граф, отметил, что выступает против поездки российсских спортсменов на Олимпиаду-2018 под нейтральным флагом. По его словам, такие атлеты станут предателями страны. - У меня даже нет приличных слов, чтобы прокомментировать решение МОК! - приводит "КП" слова Александра Михайловича. - Родченков этот - просто предатель страны. Я даже начинаю верить СМИ, которые заверяют, что он болен шизофренией. Иначе я не знаю, как объяснить такой поступок, весь этот бред и грязь. Для меня не стоит вопрос участия Оли в Играх. Что такое спортсмен, участвующий под белым флагом? Такой же предатель! Но с дочерью мы пока этот вопрос не обсуждали. Разумеется, для нее это очень болезненно и непросто…
02:46
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
МОЛОДЕЦ!!!!!!!! Даже если ЭТО не патриотизм, то ЧУВСТВО СОБСТВЕННОГО ДОСТОИНСТВА -- ОДНОЗНАЧНО.....
02:29
П_о_в_а_р
БэнД Короче бухтите тут дальше ватаны а я офф. Повар за главного )) ---------------------- Слил.))) Лол с хохла.))
02:25
БэнД
Короче бухтите тут дальше ватаны а я офф. Повар за главного ))
02:19
lapp
"Уже много дней продолжается ура-патриотическая вакханалия, направленная против едущих на ОИ спортсменов, мол предатели и тыры-пыры." То есть кто то где то что то написал, поэтому я приду сюда и всех обгажу - железная логика
02:05
П_о_в_а_р
ap0112 А почему "первой"? Что, есть и другие? --------------- Есть. БэнД не поедет ещё.
02:05
ap0112
А почему "первой"? Что, есть и другие?
02:04
П_о_в_а_р
БэнД lapp----------------------Для тех, кто в танке поясню ------------------------ А в танке теплей, чем в каклятской квартире? З.Ы С децтва за ОАР.
02:01
П_о_в_а_р
БэнД - Будь я олимпийским атлетом из России, я бы вообще не парился и наоборот демонстрировал на камеры форму OAR -------------------- Но ты всего лишь замёрзший какл в нетопленой квартире. Держись. СУГС!
01:57
tryam
Не у Акимовой а у Кайшевой..и у Елисеева...у троих в зачете кубка мира 0))) едут на Олимпиаду..стыдоба позорная...могут не возвращаться и выступать за Корею)
01:57
ЛокоМотив
зато ей не надо никуда прятать российский флаг и глядя прямо в глаза говорить всем:"Я РОССИЯНКА", а не отводя в сторону я ни рыба ,ни мясо ,ни то ни се- нейтрал
01:56
БэнД
lapp----------------------Для тех, кто в танке поясню - если Граф "молодец", "правильно поступила" и т.д., значит те, кто поедет - не молодцы, поступают неправильно и т.п. Логично? Да и вообще, что ты мне тут очки втираешь? Уже много дней продолжается ура-патриотическая вакханалия, направленная против едущих на ОИ спортсменов, мол предатели и тыры-пыры. Вот некоторые из этих олигофренов как раз тут и отписались ))
01:56
П_о_в_а_р
Не пожелала лысой и голой бегать.(( Но мы, ОАРовцы, не сломлены. Обреемся, разденемся если надо и всех таки обыграем.
01:56
lapp
"Квасные, вы не там виноватых ищете". Ниже нет ни одного комментария с поиском виноватых. Все просто рады за РОССИЙСКУЮ спортсменку. Вы, уважаемый читаете ветку в параллельной действительности? Или ради оскорбления можно и соврать?
01:44
al_koka
Ещё раз БРАВО!
01:15
GoaLapagosS
ПАПА ВСЁ Ж НАКАПАЛ НА МОЗГИ
01:14
Митяй Антибомж
Браво!
01:09
За Россию без допинга!
У России и так наград будет кот наплакал, а Граф еще их число уменьшила. Впрочем, это ее право, такое же, как право других спортсменов выступать под нейтральным флагом.
01:08
БэнД
Наградить Орденом Патриота, подарить кожаное пальто и именной "маузер" с портупеей и кобурой, штоб от либерастов отстреливаться.
01:08
alexway.67
Первая вменяемая спортсменка, не желающая унижаться. Надеюсь не последняя. А для тех, кто едет скажу. Героями этих игр будут не они, а такие как Граф. Она уже победила. МОК, ВАДА и прочую дрянь.
00:55
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Зато видимо у Акимовой и ко есть шансы, да еще какие.
00:54