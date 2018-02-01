Зеппельт крайне разочарован решением CAS

Немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт, который стал автором нескольких фильмов о допинге в России, выразил свое негодование решением CAS оправдать 28 российских спортсменов. По его словам, это не означает, что государственной программы поддержки допинга в нашей стране не существовало.
- Это объявление о крахе всей системы борьбы с допингом, - заявил Зеппельт в эфире "Россия 1". - Больше и сказать нечего. CAS сегодня и не оспаривал существования государственной допинг-системы в России. Это фатальный сигнал всему миру о том, что может существовать такая система, как в России или ГДР 30 лет назад. Эта огромная система может сделать все, что она хочет. В конце концов, кто-то будет отстранен, но большинство атлетов будут допущены и их будут приветствовать.
джей
Кого интересует мнение этого вонючего писаря ? Судить его нужно за клевету ! Сделал себе поганое имя на вранье .....
22:28
П_о_в_а_р
rusfed 2.0 Это хаха. ---------------------------------- Замечено, когда урфед пишет "хаха" - это значит ему очень бо-бо.))
22:18
П_о_в_а_р
Больна мне больнааааа, не унять эту злууую бооооль...
22:15
Thomas_Boy_
Только Леонтичу надо быть аккуратнее. Антимайдаша хоть и ручной, но и куснуть может.
22:07
МиГ66
ЗА Россию! Запретить Зеппельту въезд в Россию и завести на него уголовное дело.Так же поступить со многими из мок. 21:38 ЗА++++++++++++++++++++++
22:06
rusfed 2.0
Майдаша, мотивы наказания десятка спортсменов читай на главной странице в интервью адвоката
22:04
Антимайдан
rusfed 2.0------------------- твои трактовки решения суда так же "интересны", как мнение Зеппельта, Родченкова и Со. Внимай им, они тебе всё объяснят. Будь здоров, не кашляй, береги себя - у тебя и прочих не к ночи помянутых здесь прозападных психов есть читатели, либеральные мальчики. Мне же ты надоел.
22:03
Thomas_Boy_
Антимайдашу надо с Леонтичем сфотографировать. Типа Леонтич на троне гладит ручного Антимайдашу, лежащего у него на руках.
22:01
Second
Сейчас они на паролимпийцах отыграются.
21:56
rusfed 2.0
Майдаша, ну ты хоть понял, что суд признал наличие факта манипуляции? Оправдал большинство спортсменов за недостатком доказательств, но наказал чуть меньше десятка - за наличие соли сверх нормы. Откуда у них там соль сверх нормы, Майдаш? А где иск от Мутко, Майдаша?
21:52
Антимайдан
rusfed 2.0 Это хаха. ------------------------------- Доверие не суду, а элементарной логике. То, что все эти родченковы-макларены и Со отрабатывали политический заказ очевидно уже, полагаю, всем, кроме либеральных мальчиков. И своего -демонизации России - они добились, это надо признать, у них много побед в этой информационной войне. А у суда, видимо, просто не было ни малейших юридических оснований подтвердить домыслы Макларена и Со. Понимая это, западные чинуши и дотянули до последнего - полтора года заседали комиссии МОК, приняли ничем не обоснованные решения, но загнали наших в жесточайший цейтнот - до ОИ остались считанные дни...
21:47
Richter-00
Можно подумать, что если бы было принято прямо противоположное решение, то Зеппельт радовался бы в пляс и дало ему повод выпустить ещё одно кино.
21:41
rusfed 2.0
Это хаха. Антимайдан 15:38 6 НОЯБРЯ 2017 откуда такое доверие к "честному-свободному-независимому" западному суду?
21:38
ЗА Россию!
Запретить Зеппельту въезд в Россию и завести на него уголовное дело.Так же поступить со многими из мок.
21:38
Тобольский
Не плачь. Где ты Хайо и где "все возможные каналы". Ты свою миссию выполнил
21:24
Антимайдан
Зеппельт, Родченков,... Очень "важно" их мнение - для западных политиканов и "свободных независимых" западных СМИ. В России этим психам внимают только либеральные мальчики, полагаю.
21:21
Тобольский
«Мы неоднократно говорили, что, конечно, по ВСЕМ ВОЗМОЖНЫМ КАНАЛАМ будет продолжаться поддержка наших спортсменов в любых шагах, которые направлены на отстаивание их прав. Поступившая информация о решении Спортивного арбитражного суда в отношении наших спортсменов подтверждает, что энергичные действия по отстаиванию прав и в судебном порядке, и в ИНЫХ КАТЕГОРИЯХ оправданны, они могут быть эффективными и должны продолжаться», — заявил Песков.(с)
21:21
magtix
Г(х)ер Хайо Зеппельт не верит МЕЖДУНАРОДНОМУ СУДУ? ну-ну.)))
20:56
Felix BARSA
Зеппельт, а ты трухни США, там уж не на один фильм о допинге наберешь материала, или СЛАБО....
20:51
Весёлый©
заявил Зеппельт в эфире "Россия 1" ___ А интервью у него случаем не Скабеева брала?
20:49
AndreyIvanovich
Ребята, 44% участников чм-2011 всех стран признались в употреблении допинга, каждый второй, допинг-это не проблема России, допинг-это проблема общая, а такими средствами как МОК проблему не решить. ВАДА данной цифрой себя более, чем полностью себя дискредитировало, антидопинговые службы других стран не дисквалифицируют спортсменов, у которых находят КОКАИН, за это людей сажают в тюрьму, а им ничего, и каждый раз, когда прозападные люди говорят о засилии допинга в России, в первую очередь нужно думать о том, что у вас происходит, а стоит ли оно того, люди созданы не для того, чтобы вредить друг другу, а для того, чтобы помогать. Если есть какие-то проблемы общего характера, то их и нужно решать сообща, именно решать, а руководствоваться правилом "моя хата с краю, ничего не знаю"
20:40