Зеппельт крайне разочарован решением CAS

Немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт, который стал автором нескольких фильмов о допинге в России, выразил свое негодование решением CAS оправдать 28 российских спортсменов. По его словам, это не означает, что государственной программы поддержки допинга в нашей стране не существовало.

- Это объявление о крахе всей системы борьбы с допингом, - заявил Зеппельт в эфире "Россия 1". - Больше и сказать нечего. CAS сегодня и не оспаривал существования государственной допинг-системы в России. Это фатальный сигнал всему миру о том, что может существовать такая система, как в России или ГДР 30 лет назад. Эта огромная система может сделать все, что она хочет. В конце концов, кто-то будет отстранен, но большинство атлетов будут допущены и их будут приветствовать.