10:41 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Вяльбе прошла по билету на старт лыжных соревнований на Олимпиаде

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе по зрительскому билету пришла на первую лыжную гонку на Олимпийских играх. Ранее ей было отказано Международным олимпийским комитетом (МОК) в приглашении на Игры. 

- Пришла сюда по билету, в компании своих друзей. Атмосфера у нас тут великолепная, - цитирует ТАСС Вяльбе.

В женском скиатлоне принимают участие россиянки Анастасия Седова, Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Алиса Жамбалова.

Напомним, что россияне выступают на Играх-2018 в статусе "Олимпийские атлеты из России", а любая национальная символика запрещена. Несмотря на это, российские лыжницы в протоколе на официальном сайте FIS внесены под флагом России на гонки в рамках олимпийского лыжного турнира.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4946331

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