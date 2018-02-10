Вяльбе прошла по билету на старт лыжных соревнований на Олимпиаде

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе по зрительскому билету пришла на первую лыжную гонку на Олимпийских играх. Ранее ей было отказано Международным олимпийским комитетом (МОК) в приглашении на Игры.

- Пришла сюда по билету, в компании своих друзей. Атмосфера у нас тут великолепная, - цитирует ТАСС Вяльбе.

В женском скиатлоне принимают участие россиянки Анастасия Седова, Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Алиса Жамбалова.

Напомним, что россияне выступают на Играх-2018 в статусе "Олимпийские атлеты из России", а любая национальная символика запрещена. Несмотря на это, российские лыжницы в протоколе на официальном сайте FIS внесены под флагом России на гонки в рамках олимпийского лыжного турнира.