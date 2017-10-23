Все объекты Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане построены

Глава оргкомитета Олимпийских игр 2018 года Ли Хи Бом сообщил, что строительство всех соревновательных и несоревновательных объектов турнира завершено. Он также добавил, что готова скоростная дорога, соединяющая Пхенчхан и аэропорт.

– Я могу объявить, что на сегодняшний день возведение всех соревновательных и несоревновательных объектов закончено, – приводит Reuters слова Ли Хи Бома. – Мы хотим, чтобы спортсмены провели важное время своей жизни на лучших объектах. Мы находимся на пути к достижению этой цели. Инфраструктура, в том числе скоростная железная дорога, соединяющая Пхенчхан и аэропорт, также готова.

Напомним, Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля.