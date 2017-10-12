ВАДА опубликовало антидопинговые правила на Олимпиаду в Пхенчхане

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) на своем официальном сайте опубликовало антидопинговые правила МОК. Они будут действовать во время Олимпиады в Пхенчхане и охватывают период с момента открытия олимпийской деревни (1 февраля) до окончания церемонии закрытия Игр (25 февраля).

Правила приняты в соответствии со списком запрещенных препаратов ВАДА, который начнет действовать с 1 января. Среди прочего отмечается, что национальные олимпийские комитеты отвечают за то, чтобы новый список запрещенных препаратов был доведен до сведения спортсменов.

Если у спортсмена имеются терапевтические исключения, то он должен сообщить о них специальному комитету не менее чем за 30 дней до 1 февраля. Все спортсмены, которые примут участие в Олимпиаде, обязаны сдать тесты в соотвествии с указанными правилами.