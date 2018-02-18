Трихичеву сделают операцию в Австрии

Президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России (ФГССР) Леонид Мельников сообщил, что Павел Трихичев​ завершил выступления на Олимпийских играх из-за травмы. В ближайшее время ему будет сделана операция в Австрии.

- Паша вылетел из Южной Кореи, он будет прооперирован в Австрии, - цитирует ТАСС Мельникова.

Напомним, Трихичев выбыл из борьбы в горнолыжной комбинации из-за падения на трассе скоростного спуска 13 февраля. В больнице выяснилось, что у россиянина многочисленные ушибы, легкое сотрясение мозга и разрыв сухожилия локтевого сустава.

У Трихичева мало шансов продолжить выступление на Олимпиаде после падения