У Трихичева мало шансов продолжить выступление на Олимпиаде после падения

Главный тренер сборной России Урбан Планишек отметил, что у Павла Трихичева мало шансов продолжить выступление на Олимпиаде после падения в суперкомбинации. Он также добавил, что у спортсмена поврежден локоть.

Напомним, Трихичев во вторник упал во время скоростного спуска в суперкомбинации. Позже стало известно, что россиянину может потребоваться операция, но команда решила подождать несколько дней.

– Он повредил локоть, и остается лишь мало шансов на то, что Павел продолжит выступление на Олимпиаде, – приводит "Р-Спорт" слова Планишека. – Он подождет пару дней, а потом мы вместе с доктором примем окончательное решение.

Трихичеву может потребоваться операция после падения. Подробности