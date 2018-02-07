Томас Бах: "Комиссия МОК действовала не только по докладу Макларена. У нее были еще данные"

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах назвал убедительными данные, представленные дисциплинарной комиссией Дениса Освальда по поводу ситуации с допингом в российском спорте. Он подчеркнул, что данное разбирательство основывалось не только на докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.
- Вы расстроены, что все это (в том числе допинговый скандал вокруг России. - Прим. "СЭ") происходит в ваше правление?
- Знаете, исполком очень доволен поддержкой сессии МОК. Всего двое воздержавшихся, как я уже сказал. Объяснения, которые были предоставлены господином Освальдом, вполне убедительны. Существуют доказательства. Да, российским спортсменам надо дать возможность высказаться. Но дисциплинарная комиссия действовала не только по докладу Макларена. У нее были еще данные. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Напомним, 7 февраля состоялось заседание выездной панели CAS по делам 47 россиян, которые не были допущены до участия в Олимпиаде-2018. Ожидается, что результаты слушаний будут объявлены до церемонии открытия Игр - либо в четверг, 8 февраля, либо утром 9 февраля.
Соревнования в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.
ol69312
miker65 ну и как можно обвинять если даже чисто теоретически не ясно действует он илинет
17:10
miker65
ol69312, не знаю я принцип действия коктейля Дюшес. Про это пусть Зеппельт поподробнее у Родченкова спросит в следующем своем фильме своего сериала, номинированного на Оскар, под названием "Государственная допинг-система в России."
16:53
ol69312
miker65 так он маскировать должен же был по замыслу
16:47
miker65
ol69312, вот нашел - у бобслеиста Белугина обнаружили все компоненты Дюшеса. Посмотри новости бобслея за 20 декабря 2017.
16:25
miker65
ol69312, у нашего чувака одного, забыл только кого, совсем недавно в Лозанне обнаружили этот коктейль в полном обьеме. Там несколько допингов сразу. Чувак ничего в Сочи не выиграл. А принцип действия коктейля должен обьяснить сам изобретатель его - Родченков.
15:39
ol69312
Кто нибудь проверял коктель этот? маскирует он что то или нет? проверить дело плёвое а если и действует это что же теперь допинг не обнаружить? Хряпнул виски и никаких ТИ не надо :))) жри допинг сколько надо. Уже по одному списку дюсшес понятно что родченков не адекват и несёт полный бред
15:26
ol69312
хотя это женщины были зайцева и ко. Но само описание выглядит как бред: Еще в интервью The New York Times Григорий Родченков, бывший глава Московской лаборатории и главный информатор Макларена, раскрыл состав своего секретного допингового коктейля: смесь алкоголя (для мужчин – виски Чивас, для женщин – Мартини Вермут) и анаболических стероидов – метенолона, тренболона и оксандрлона, попадала в организм через слизистую рта после полоскания. Так допинг всасывался в кровь быстрее, а окно его обнаружения уменьшалось.
15:24
mobile_actor
shpasic, Макларен проводил расследование несколько месяцев, а не несколько лет.
15:22
ol69312
miker65 шипулин в списке дюсшес вроде был. правда ни один состав газировке не открыли также неизвестно есть ли там запрещенные вещества и уж тем более не исследовано как алкоголь скрывает допинг. родченков ляпнул сдуру про коктели и припух ибо доказать это бред сивой кобылы не возможно
15:11
miker65
shpasic, именно так. Макларен закончил свое расследование к олимпиаде в Рио. А в ноябре 2017, т.е. через год с небольшим, Вада и Мок официально объявили, что получили или купили базу данных РУСАДЫ времен работы Родченкова в ней. Видимо в ней и нарыли компромат прлтив Устюгов, Ана и Шипулина. Просто не хотят светить пока. Скорее всего перепроверяют сейчассв спешном порядке всеиих допинг-пробы, чтобы докопаться до низ по-серьезному.
15:04
Vittorio-049
баха назначить начальником мок игр для астматиков и др. он же знает сколько уже "лекарств" завезли в Корею Норвегия - чемпион
14:13
shpasic
на самом деле получается так, будто бы Макларен, который несколько лет проводил расследование, не смог найти каких-то данных, которые окольными путями дошли до Членов МОК?
14:11
Пови
shur rusfed 2.0 Где данные?______________ У Родченкова.________ Он их в дневник записывает!
14:05
shur
rusfed 2.0 Где данные?______________ У Родченкова.
13:56
shpasic
какие-то секретные материалы? в таком случае можно было бы проводить Секретные Олимпийские Игры - неприглашённые бы не знали, где они проходят.
13:52
rusfed 2.0
Где данные?
13:34
ol69312
Олимпийская сборная Норвегии взяла с собой в Пхёнчхан более 6 тыс. доз противоастматических препаратов. В частности, речь идёт о 1800 дозах симбикорта, по 1200 — атровента, альвеско и айромира (сальбутамола), а также 360 – вентолина, сообщает NRK
13:25
Щас спою
Не уж то марсиане выходили на связь с прибаБАХнутым?
13:25
Frenja
Если мы говорим о принципе равноправности, то давайте пропустим через "17 критериев старушки Фурнейрон" всех потенциальных участников Игр. Думаю, процентов 30 завернут сразу как минимум.
13:20
dv2205
эти данные секретны и мы их вам не покажем
13:17