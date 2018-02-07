Томас Бах: "Комиссия МОК действовала не только по докладу Макларена. У нее были еще данные"

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах назвал убедительными данные, представленные дисциплинарной комиссией Дениса Освальда по поводу ситуации с допингом в российском спорте. Он подчеркнул, что данное разбирательство основывалось не только на докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

- Вы расстроены, что все это (в том числе допинговый скандал вокруг России. - Прим. "СЭ") происходит в ваше правление?

- Знаете, исполком очень доволен поддержкой сессии МОК. Всего двое воздержавшихся, как я уже сказал. Объяснения, которые были предоставлены господином Освальдом, вполне убедительны. Существуют доказательства. Да, российским спортсменам надо дать возможность высказаться. Но дисциплинарная комиссия действовала не только по докладу Макларена. У нее были еще данные. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Напомним, 7 февраля состоялось заседание выездной панели CAS по делам 47 россиян, которые не были допущены до участия в Олимпиаде-2018. Ожидается, что результаты слушаний будут объявлены до церемонии открытия Игр - либо в четверг, 8 февраля, либо утром 9 февраля.

Соревнования в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.