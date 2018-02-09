Татьяна Иванова: "Просто хочется спросить, в чем мы были неправы или виновны?"

Российская саночница Татьяна Иванова отметила, что не понимает, почему МОК принял решение не допустить ее до участия в Олимпийских играх-2018. Сегодня CAS отклонил апелляции 47 россиян, пытавшихся оспорить решение МОК не выдавать им приглашения на Олимпиаду.

– Я понимаю, если бы я не отобралась ни по каким критериям международной федерации, в России не прошла какой-то отбор, – сказал в эфире Первого канала Иванова. – Я прошла все, отобралась, я вторая в общем зачете на Олимпиаду в списке.

На каждом суде мы были откровенны, были честны перед ними – просто хочется спросить, почему, в чем мы были неправы или виновны?

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