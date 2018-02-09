Татьяна Иванова: "Просто хочется спросить, в чем мы были неправы или виновны?"

Российская саночница Татьяна Иванова отметила, что не понимает, почему МОК принял решение не допустить ее до участия в Олимпийских играх-2018. Сегодня CAS отклонил апелляции 47 россиян, пытавшихся оспорить решение МОК не выдавать им приглашения на Олимпиаду.
– Я понимаю, если бы я не отобралась ни по каким критериям международной федерации, в России не прошла какой-то отбор, – сказал в эфире Первого канала Иванова. – Я прошла все, отобралась, я вторая в общем зачете на Олимпиаду в списке.
На каждом суде мы были откровенны, были честны перед ними – просто хочется спросить, почему, в чем мы были неправы или виновны?
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
Есть мнение...
Скажи спасибо гражданка Иванова родной стране, и её стерховоду лично. Вы расплачиваетесь за их гнусные махинации.
20:44
Pyatochok
Странно, что никто не объяснил этой саночнице с двумя извилинами от полозьев, что "... Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать". Читай басни Крылова, Иванова!
16:52