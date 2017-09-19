Светлана Хоркина: "Есть большой вопрос к спортсменам, которые получают терапевтические исключения"

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина отметила, что ее очень волнует нынешняя ситуация в российском спорте и мировой антидопинговой системе. По ее словам, она надеется на то, что справедливость восторжествует, а россияне выступят на Олимпиаде в Пхенчхане.

– Мне очень неприятно, что топчутся по нашим спортсменам, - цитирует Хоркину "Газета.ru". - Но вместе с тем, я верю, что справедливость восторжествует, и у наших атлетов и паратлетов будет возможность выступать и зимой, и летом на Олимпийских и Паралимпийских играх. Мне бы очень хотелось, чтобы организации, которые своими действиями и докладами портят все международное олимпийское движение, расширили свой кругозор и работали более открыто и не по двойным стандартам – не только под одной стране, а боролись бы за чистоту спорта во всем мире.

А такая однобокость как минимум вызывает недоумение. У меня есть короткий ответ – вы в свой огород посмотрите сначала, все ли у вас в порядке?

Также есть большой вопрос к спортсменам, которые получают терапевтические исключения. С одной стороны, к паратлетам их не отнесешь, а с другой – они получают преимущество перед другими участниками соревнований, и это очевидно. И мне сегодня не представляется возможным, в какую группу отнести этих спортсменов. Надо бы очертить определенные рамки для профессиональных атлетов и поставить их в равные условия, и возможно тогда олимпийский девиз "Быстрее, выше, сильнее" снова обретет свое могущество – своего рода спортивную магию.