Станислав Поздняков: "Сравнивать Олимпиады в Ванкувере и Пхенчхане неуместно"

Глава делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков объяснил, что не имеет смысла сравнивать Игры-2010 в Ванкувере и текущие в Пхенчхане. По словам Позднякова, в Корею приехали в основном молодые российские спортсмены. Кроме того, в отличие от Олимпиады в Ванкувере, в Пхенчхан не были допущены многие атлеты из России.

- Посмотрите, как изменилась команда. У нас тут одна молодежь. Для молодежи это огромный стимул. Большая группа спортсменов закончила карьеру после Сочи. Это спортсмены топ-уровня. Плюс есть фактор домашней Олимпиады. Все это имеет критическое значение. Каждый спортсмен, приезжающий на Игры, имеет возможность пару раз потренироваться, а домашние команды - сами знаете. Ну и самое главное - в последний момент до Игр в нашей команде не допущены потенциальные победители. Нельзя сравнивать с Ванкувером никак - там было все по-другому. Если подойти к вопросу о медальной таблице без эмоций, то все объяснимо. И сравнения с Ванкувером неуместны. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)