Станислав Поздняков: "Спортсмены не будут заменять места тех, кто не приглашен на Олимпиаду"

Первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков подчеркнул: выработано решение, что спортсмены не будут заменять на Олимпиаде в Пхенчхане места тех, кто не приглашен для участия в Играх.

- При консультациях с международными федерациями и с нашей точки зрения в знак солидарности было выработано решение, что более слабые спортсмены не будут заменять места тех, кто не приглашен МОК, – отметил Поздняков.

Ранее стало известно, что в заявку на Олимпиаду попали 169 российских спортсменов.

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