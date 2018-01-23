Станислав Поздняков: "Думаю, что до бойкота Олимпиады-2018 не дойдет"

Первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что, несмотря на массовый недопуск российских спортсменов на Олимпиаду-2018, никто из участников не будет бойкотировать турнир.
– Я думаю, что до бойкота не дойдет, – сказал Поздняков. – На олимпийском собрании спортсмены четко высказали свою позицию, которая была одобрена олимпийским комитетом. В МОК будет отправлен список, куда войдут все сильнейшие наши спортсмены. Пока все списки являются предварительными. В заявке мы полностью заполняем все квоты нашими спортсменами и надеемся, что они будут востребованы всеми сильнейшими. Решение МОК предварительное, надеемся, мы сможем по нему подискутировать. (Елена СОБОЛЬ)
npon426
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
21:05
Buliit
А причем здесь министерство спорта России ? На олимпиаду приглашаются МОК "нейтральные" спортсмены из "нейтральной" страны ( нет флага-нет Родины !) Олимпиада - ОТСТОЙ !!!
19:50
mikeV
джей - согласен, последние решения этой комиссии - это уже полный перебор и издевательство над здравом смыслом.
19:41
amilo
А Поздняков-то чудак, однако. Поддержу нижеотписавшихся про выборы. Голосовать за такую власть не комильфо.
19:37
tiger 1972
сколько можно унижаться,для меня кто поедет это предатель,хотя я и белорус мне стыдно за россию.
18:46
alur66
Еще один -типа-руководитель. Вот лишь бы поехать-а то что нас раком поставили и унижают как хотят-это все фигня-схаваем. И после этой трусливой фигни идти на выборы и голосовать вот за эту власть?
18:42
nailsh78
не будет бойкота - на выборах 2018 делать нечего
17:48
джей
Нечего нашим спортивным чинушам сопли жевать. Должен быть ультиматум МОК : или едут все чистые спортсмены, у которых никогда в жизни не обнаруживали допинг - или не едет никто !!! Никаких взносов в МОК, никаких трансляций, ни копейки !!!
17:39
ЗА Россию!
А надо бы бойкот,перед началом церемонии открытия и бойкотировали бы,но у наших чинушей кишка тонка!Пусть дальше на спортсменов помои льют.
17:35
serzheo
Нас имееют , а мы крепчаем.
17:25
Ajccio
2\3 Россиян за бойкот, но всем по.....
17:24