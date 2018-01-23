Станислав Поздняков: "Думаю, что до бойкота Олимпиады-2018 не дойдет"

Первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что, несмотря на массовый недопуск российских спортсменов на Олимпиаду-2018, никто из участников не будет бойкотировать турнир.

– Я думаю, что до бойкота не дойдет, – сказал Поздняков. – На олимпийском собрании спортсмены четко высказали свою позицию, которая была одобрена олимпийским комитетом. В МОК будет отправлен список, куда войдут все сильнейшие наши спортсмены. Пока все списки являются предварительными. В заявке мы полностью заполняем все квоты нашими спортсменами и надеемся, что они будут востребованы всеми сильнейшими. Решение МОК предварительное, надеемся, мы сможем по нему подискутировать. (Елена СОБОЛЬ)