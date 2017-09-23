США не планируют отказываться от участия в Олимпиаде-2018

Олимпийский комитет США направил письма спортсменам, которые претендуют на попадание на Олимпиаду-2018. НОК заверяет атлетов, что проблем с безопасностью в Корее не будет, несмотря на напряженные отношения с КНДР, сообщает АР.

Глава службы безопасности НОК США Николь Дил отметила, что провокации со стороны КНДР сохранятся, однако опасаться нечего.

– Мы работаем в обычном режиме – так, как и раньше работали, обеспечивая безопасность спортсменов и членов делегации, – отметила Дил. – Разрабатываются различные сценарии.

Ранее Франция дала понять, что может отказаться от участия в Олимпиаде, если спортсменам не будут даны гарантии безопасности.