Спортсмен с голым торсом и в масле из Тонги выступит на Олимпиаде в Пхенчхане

Пита Тауфатофуа, несший флаг сборной Тонги на церемонии открытия летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро, примет участие в зимних Играх в Пхенчхане в соревнованиях по лыжным гонкам. Напомним, что в 2016 году он стал известен тем, что нес флаг с обнаженным и намазанным маслом торсом. На Олимпиаде в Рио он соревновался по тхэквондо, но вылетел в первом же раунде.

– После Рио я решил найти сложнейший вид спорта, потому что мне был нужен новый вызов, – цитирует 34-летнегоТауфатофуа New Zealand Herald.