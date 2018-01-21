11:57 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Спортсмен с голым торсом и в масле из Тонги выступит на Олимпиаде в Пхенчхане

Пита ТАУФАТОФУА. Фото REUTERS
Пита ТАУФАТОФУА. Фото REUTERS
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Пита Тауфатофуа, несший флаг сборной Тонги на церемонии открытия летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро, примет участие в зимних Играх в Пхенчхане в соревнованиях по лыжным гонкам. Напомним, что в 2016 году он стал известен тем, что нес флаг с обнаженным и намазанным маслом торсом. На Олимпиаде в Рио он соревновался по тхэквондо, но вылетел в первом же раунде.

– После Рио я решил найти сложнейший вид спорта, потому что мне был нужен новый вызов, – цитирует 34-летнегоТауфатофуа New Zealand Herald.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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rashlim

Так и выйдет на лыжню.

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