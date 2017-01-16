17:22 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Сборная Ямайки по бобслею ищет тренера для выступления на Играх-2018

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Сборная Ямайки по бобслею начала в интернете сбор средств для участия в Олимпийских играх в Пхенчхане. На специальном ресурсе размещено объявление, целью которого является сбор 60 тысяч долларов на оплату услуг специалиста, который смог бы подготовить ямайскую сборную к Играм-2018.

"Олимпийские игры всего через год, и нам нужно тренироваться. Поддержите нас в попытке собрать средства, чтобы нанять себе тренера", – говорится в сообщении, опубликованном на специальном ресурсе для краудфандинга GoFundMe.

 


 

 

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