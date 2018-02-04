Российские конькобежцы собрались в полном составе в Пхенчхане

Российская команда конькобежцев собралась в полном составе в Пхенчхане, где пройдут Олимпийские игры 2018 года, информирует ТАСС.

В воскресенье в Пхенчхан прилетела Ангелина Голикова, которая присоединилась к своим партнерам по команде Сергею Трофимову и Наталье Ворониной. Вместе с Голиковой в Корею прибыл тренер Сергей Клевченя, он будет работать с российскими конькобежцами на Играх-2018.

Международный олимпийский комитет (МОК) пригласил на Игры четырех российских конькобежцев, но позднее Ольга Граф отказалась от выступления на Олимпиаде. При этом приглашение в Пхенчхан не получили лидеры национальной команды Денис Юсков и Павел Кулижников.