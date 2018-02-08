Российская делегация в составе 80 человек примет участие в церемонии открытия Олимпиады

Руководитель делегации олимпийских атлетов из России (ОАР) Станислав Поздняков сказал, что спортсмены довольны условиями в Пхенчхане. По его словам, на данный момент в состав российской делегации на Олимпийские игры-2018 входят 168 спортсменов.

- 80 человек из делегации ОАР пойдут на церемонию открытия! Сейчас делегация - 168 спортсменов, - сказал Поздняков. - Благодарны оргкомитету Игр за предоставленные условия. Все на высоком уровне. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Напомним, Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.