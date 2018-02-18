05:21 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Раджетли победил в квалификации соревнований по слоупстайлу

На Олимпиаде в Пхенчхане прошла первая квалификация в соревнованиях по слоупстайлу. Лучшим стал швейцарец Андри Раджетли, который набрал 95,00 балла. Напомним, что Гас Кенуорти, занявший пятый место, на Олимпиаде-2014 в Сочи подобрал бездомных собак и увез их в США.

Фристайл

Пхенчхан (Корея)

ХХIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

Слоупстайл

Квалификация 1

1. Андри Раджетли (Швейцария) - 95.00
2. Николас Геппер (США) - 92.80
3. Джеймс Вудс (Великобритания) - 90.20
4. Элиас Амбюль (Швейцария) - 89.60
5. Гас Кенуорти (США) - 88.60
6. Тель Арль (Канада) - 88.00

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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