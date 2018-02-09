15:43 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Президент Кореи объявил Олимпиаду в Пхенчхане открытой

Президент Республики Корея МУН ЧЖЭ ИН объявил Олимпиаду в Пхенчхане открытой. Фото AFP
Президент Республики Корея МУН ЧЖЭ ИН объявил Олимпиаду в Пхенчхане открытой. Фото AFP
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Сборная России на открытии Олимпиады-2018.9 февраля. Открытие Олимпиады-2018. Live!

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин объявил Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане открытыми. 

- XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане объявляю открытыми, - отметил Мун Чжэ Ин.

Церемония открытия все еще проходит на Олимпийском стадионе Пхенчхана. Ранее состоялся парад команд-участников соревнований, в котором сборные Кореи и КНДР прошли под единым флагом.

В Играх примут участие 2 952 спортсмена из 92 стран. Это рекордное количество для зимних Олимпиад. Сборная США является самой многочисленной командой - 242 спосртмена. От России в статусе "Олимпийских атлетов из России" выступят 168 спортсменов.

 

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