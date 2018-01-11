Представители МОК не будут носить логотип российского бренда во время Олимпиады-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил, что достиг договоренности с компанией Bosco, которая является официальным экипировщиком организации, и не будет использовать ее логотип во время зимних Олимпийских игр 2018 года. При этом члены организации будут использовать одежду другого производителя.

"Мы достигли дружеской договоренности с Bosco на время предстоящих Олимпийских игр, – приводит ТАСС слова представителя МОК. – Персонал МОК будет носить не брендированную одежду Bosco, в то время как члены МОК будут носить униформу от другого производителя".

Ранее глава российской компании Михаил Куснирович попросил МОК не использовать их бренд на форме в ходе Олимпиады-2018. Это решение было связано с тем, что МОК не допустил сборную России до выступления под национальным флагом на Игры в Пхенчхане.

Напомним, что российские спортсмены будут допущены до Олимпиады по решению специальной комиссии МОК, которая обнародует список участников до 28 января. Спортсмены будут выступать под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia (Олимпийский атлет из России), любая национальная символика и триколор запрещены.