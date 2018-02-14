Павел Колобков: "Вчерашние медали - резерв на следующую Олимпиаду"

Министр спорта России Павел Колобков считает обнадеживающими результаты россиян на Олимпиаде в Пхенчхане. Он выразил удовлетворение по поводу медалей, завоеванных молодыми российскими спортсменами.

– Конечно, если бы была допущена вся наша команда в полном составе… – вздохнул Колобков. – Понятно, что на Олимпиаде не хватает Шипулина, Устюгова, Ана, Кулижникова. Понятно, что они помогли бы и в эстафетах. Но очень приятно, что проявляют себя молодые ребята. Две вчерашних бронзовые медали наших лыжников обнадеживают. У нас есть хороший резерв к следующей Олимпиаде. Очень приятно было видеть, как медали завоевывают Елистратов, фигуристы.

Думаю, если бы в фигурном катании были допущены еще две наших пары, была бы возможность варьировать состав. Но что сейчас говорить в сослагательном наклонении. Главное ребята, которые выступают на Олимпиаде, показывают очень приличный уровень. А еще приятно, что есть поддержка нашей команды на трибунах, много болельщиков. Приятно, что нас поддерживают корейцы. Отношение спортсменов других стран – разное, но в целом отношение к нашим спортсменам и их выступлениям – позитивное. В текущей ситуации, когда все нервничают, это нормально и объяснимо. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Главное на Олимпиаде-2018 // ​Медальный зачет Олимпиады-2018 //

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