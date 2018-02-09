Олимпиада-24. Видеоlive "СЭ"

Сегодня на сайте "СЭ" начинается грандиозный проект. Всю Олимпиаду, с 9 по 25 февраля, вы сможете следить за событиями из Пхенчхана в видеорежиме.

Мы покажем, что окружает эти Игры – передадим атмосферу, познакомим с людьми, откроем новые места и расскажем про азиатскую специфику.

Вы будете там, где будут наши журналисты, увидите Олимпиаду их глазами. Фактически "СЭ" создает LIVE-камеру специально для читателей и показывает то, чего не будет в эфире ТВ-каналов.

Репортеры "СЭ" будут выходить в наш эфир со всех горячих точек. Все видео с места событий – на нашем YouTube-канале и в соцсетях.

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А еще:

– Рабинер всегда в онлайне!

– Симонов не отходит от CAS и Дома спорта.

– Голышак изучает Азию.

– Серьезная аналитика и интересные гости в студии.

Мы начинаем утром 9 февраля.

Посмотрим Олимпиаду вместе!

Все об Олимпиаде в Пхенчхане здесь