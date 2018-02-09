Олимпиада-24. Видеоlive "СЭ"

Сегодня на сайте "СЭ" начинается грандиозный проект. Всю Олимпиаду, с 9 по 25 февраля, вы сможете следить за событиями из Пхенчхана в видеорежиме.
Мы покажем, что окружает эти Игры – передадим атмосферу, познакомим с людьми, откроем новые места и расскажем про азиатскую специфику.
Вы будете там, где будут наши журналисты, увидите Олимпиаду их глазами. Фактически "СЭ" создает LIVE-камеру специально для читателей и показывает то, чего не будет в эфире ТВ-каналов.
Репортеры "СЭ" будут выходить в наш эфир со всех горячих точек. Все видео с места событий – на нашем YouTube-канале и в соцсетях.
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А еще:
– Рабинер всегда в онлайне!
– Симонов не отходит от CAS и Дома спорта.
– Голышак изучает Азию.
– Серьезная аналитика и интересные гости в студии.
Мы начинаем утром 9 февраля.
Посмотрим Олимпиаду вместе!
Rybinsk
Смотрите сами это фуфло.
11:22
Пупс138
Подумаешь, все люди в той или иной степени лицемеры. Надо определиться кто там от наших выступает: оафры или оафровцы. По правилам русского языка мне кажется что второй вариант лучше. Но, не настаиваю. К авторам статьи: опубликуйте пж, полный список кто он редакции сейчас на олимпиаде.
10:50
andrus69
Какие же наши лицемеры на всех углах кричали не будет никакого Дома , зачем тратить деньги? Пришла пора бабло вложили небось чиновники решили ехать туристами а где им тусоваться и легально пить ...
10:39
П_о_в_а_р
Лимпияда началась чтоль? С ума сойти. ОАР нафсегда!!!
07:52