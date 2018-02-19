Олимпиада-2018. 19 февраля. Результаты и медали дня

Женщины. 1/2 финала
07.10 (время московское). США – Финляндия - 5:0
15.10. Канада – РОССИЯ
04.00. Танцы. Короткий танец
1. Тесса Вирту/Скотт Моир (Канада) – 83,67 балла
2. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 81,93
3. Мэдисон Хаббел/Захари Донохью (США) – 77,75
4. Майя Шибутани/Алекс Шибутани (США) – 77,73
5. Анна Каппеллини/Лука Ланотте (Италия) – 76,57.
6. Екатерина БОБРОВА/Дмитрий СОЛОВЬЕВ (Россия) – 75,47…
13. Тиффани ЗАГОРСКИ/Джонатан ГУРЕЙРО (Россия) – 66,47
14.15. 16.00. Мужчины. Двойки. Третий заезд. Четвертый заезд
Наши: Алексей СТУЛЬНЕВ/Василий КОНДРАТЕНКО, Максим АНДРИАНОВ/Юрий СЕЛИХОВ
14.00. Женщины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
14.53. Мужчины. 500 м
15.30. 16.36. Мужчины. Командные соревнования. Первая попытка. Вторая попытка
Наши: Евгений КЛИМОВ, Денис КОРНИЛОВ, Михаил НАЗАРОВ, Алексей РОМАШОВ
Женщины. Групповой турнир
03.05. США – Дания - 7:6
Япония – Канада - 3:8
Швеция – Корея - 6:7
РОССИЯ – Швейцария - 2:11
14.05. Великобритания – Швейцария
Дания – РОССИЯ
Китай – США
Япония – Швеция
Мужчины. Групповой турнир
08.05. Италия – Корея - 6:8
Швеция – Швейцария - 3:10
США – Канада - 9:7 д.в.
Великобритания – Дания - 7:6
04.00. 04.43. Женщины. Хафпайп. Квалификация
1. Кэсси Шарп (Канада) - 93,40
2. Мари Мартино (Франция) - 92,00
3. Брита Сигурни (США) - 90,60
4. Аннализа Дрю (США) - 86,00
5. Аяна Онозука (Япония) - 84,80
6. Мэдди Боумен (США) - 83,80...
10. Валерия ДЕМИДОВА (Россия) - 73,60
04.00. 04.43. Женщины. Биг-эйр. Квалификация
1. Анна Гассер (Австрия) – 98,00
2. Юка Фудзимори (Япония) – 94,25
3. Рейра Ивабути (Япония) – 92,75
4. Лори Блуэн (Канада) – 92,25
5. Зои Садовски (Новая Зеландия) – 92,00
6. Джейми Андерсон (США) – 90,00…
21. Софья ФЕДОРОВА (Россия) – 64,0
Софья Федорова не вышла в финал.