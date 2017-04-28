20:25 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

ОКР выступил с заявлением об инициативах немецких парламентариев отстранить Россию от Олимпиады-2018

Заявление ОКР. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Заявление ОКР. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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Олимпийской комитет России на своем официальном сайте опубликовал заявление, в котором ответил на заявления представителей Германии о недопуске российских спортсменов к участию в Олимпийских играх-2018.

Приводим заявление ОКР полностью:

Олимпийский комитет России ознакомился с материалами круглого стола, посвященного обсуждению последствий доклада профессора Ричарда Макларена, который состоялся 26 апреля 2017 года в немецком Бундестаге, в том числе с заявлением г-жи Дагмар Фрейтаг – председателя Комитета по делам спорта Бундестага, сделанным по окончании данного мероприятия. 

В частности, г-жа Фрейтаг заявила о том, что Россия не должна быть допущена до участия в Олимпийских играх 2018 года в связи с тем, что недостаточно, по ее мнению, "осознает неправомерность содеянного".

В ответ на призыв официального представителя немецкого парламента отстранить всех российских спортсменов от участия в Олимпийских играх Олимпийский комитет России считает необходимым заявить следующее.

Фундаментальными принципами Олимпизма являются автономность и независимость спортивных организаций от любого влияния извне, а также недопустимость вмешательства государства в деятельность участников олимпийского движения, что нашло отражение и развитие, в том числе, в резолюции Генеральной ассамблеи ООН от 16 октября 2014 года.

В этой связи ОКР рассматривает заявление официального представителя Бундестага как грубое нарушение принципов, Олимпийской хартии и ООН, и крайне обеспокоен попытками немецких парламентариев оказать давление на Международный олимпийский комитет с целью не допустить российских спортсменов к участию в XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года.

Полагаем, что подобного рода заявления подрывают целостность международного олимпийского движения и направлены на дестабилизацию тех процессов, которые в настоящее время осуществляются в соответствии с Олимпийской хартией МОК.

Мы никогда не отрицали наличие в российском спорте определенных допинговых проблем.

Президент Российской Федерации В.В. Путин четко указал, что в России существуют достоверно выявленные случаи использования спортсменами допинга, и что антидопинговая система в России не сработала.

Вместе с тем, хотели бы подчеркнуть, что в России никогда не существовало государственной системы поддержки допинга, в чем ее пытаются обвинить немецкие парламентарии.

Одновременно с этим, Олимпийский комитет России считает необходимым отметить, что Российская Федерация в последние годы прилагает огромные усилия для борьбы с допингом в спорте.

В целях исправления сложившейся ситуации в июле 2016 года была создана общественная независимая антидопинговая комиссия во главе с патриархом международного олимпийского движения В.Г. Смирновым.

Были внесены изменения в законодательство Российской Федерации в части введения уголовной ответственности за склонение спортсменов к использованию допинга, и обеспечения операционной и финансовой независимости общероссийской антидопинговой организации "РУСАДА".

Начиная с 2016 года, все российские спортсмены находятся под тотальным контролем иностранных антидопинговых организаций. Планирование тестирования осуществляется британским антидопинговым агентством, забор проб – шведскими и немецкими уполномоченными организациями, а анализ проб – ведущими антидопинговыми лабораториями мира, в том числе, Германии.

За указанный период у российских спортсменов выявлены единичные случаи использования допинга, и соответствующая статистика говорит о том, что в настоящее время процент выявленных допинг-случаев в России очевидно ниже чем в ряде ведущих мировых спортивных держав.

Также вызывает удивление аналогичное заявление руководителя Немецкой спортивной олимпийской конфедерации г-на Альфонса Хормана о том, что российские спортсмены должны пропустить предстоящие Олимпийские игры в то время, как большинство наших коллег из других национальных олимпийских комитетов не поддерживают подобные безосновательные и дискриминационные призывы и выражают стремление увидеть российских спортсменов на спортивных аренах мира.

Олимпийский комитет России считает, что коллективное наказание всех спортсменов из отдельно взятой страны является недопустимым и противоречит как правовым, так и этическим аспектам международного права и олимпийского движения.

Наказанию должны подвергнуться только те спортсмены, которые были уличены в применении допинга, и имеются соответствующие доказательства и решение компетентного органа спортивной юрисдикции.

Здесь уместно упомянуть о том, что Германия в конце 80-х – начале 90-х годов ХХ века пережила серьезнейший скандал именно в этой сфере, который закончился громкими разоблачениями. Можно вспомнить и иные допинговые скандалы, имевшие место в различных странах по всему миру.

Однако, никто и никогда не ставил вопрос об отстранении всех немецких или иных спортсменов из отдельно взятой страны от участия в Олимпийских Играх. И это было абсолютно справедливо по отношению к тем спортсменам, которые не были замешаны в упомянутых скандалах.

Считаем, что справедливый и равноправный подход должен применяться ко всем без исключения спортсменам, независимо от их национальности. Политика "избранности" и "двойных стандартов" всегда деструктивна.

В заключение, Олимпийский комитет России хотел бы еще раз подчеркнуть, что Россия в последние два года предпринимает колоссальные усилия для искоренения допингового зла – проблемы, которая является актуальной для всего международного спорта. Уверены, что при взаимодействии с ВАДА и МОК нам удастся в самое ближайшее время выстроить одну из наиболее эффективных антидопинговых систем в мире. При этом мы всегда отстаивали и будем отстаивать право "чистых" спортсменов на участие во всех международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.

Данное заявление направлено в Бундестаг Федеративной Республики Германии, Немецкую олимпийскую спортивную конфедерацию, Международный олимпийский Комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА).

Напомним, что председатель комитета бундестага по делам спорта Дагмар Фрайтаг высказала мнение, что Россию нельзя допускать к участию в зимних Олимпийских играх 2018 года, а глава Немецкого олимпийского спортивного союза Альфонс Хорман выразил надежду, что на зимних Олимпийских играх-2018 не будет участвовать так же много россиян, как на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. 

Дополнительная информация

http://www.olympic.ru/news/from_person/fgthjbmnkui/​

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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riper

Антироссийская истерия на Западе умопомрачительная. Совсем не отстранят, но формировать состав сборной на Олимпиаду будем не мы. Допускать спортсменов будут они. Об этом сейчас нужно вести разговор.

21:06