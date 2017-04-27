14:03 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

В бундестаге призвали не допускать Россию к участию в Олимпиаде-2018

0
0
0
0
6

Председатель комитета бундестага по делам спорта Дагмар Фрайтаг в интервью Deutsche Welle высказала мнение, что Россию нельзя допускать к участию в зимних Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее, сообщает РИА "Новости".

 
Елена ИСИНБАЕВА.Чем Исинбаева не угодила ИААФ

Фрайтаг подчеркнула, что, по имеющейся у Германии информации, Россия недостаточно "осознает неправомерность содеянного" и Международный олимпийский комитет обязан разобраться в этом вопросе.

– Я полагаю, необходимо дать понять, что при таких условиях российская сборная не может принимать участие в Олимпийских играх в начале 2018 года, – заявила Фрайтаг.

Напомним, что в ноябре 2015 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано не соответствующим кодексу ВАДА, а в 2016 году независимый эксперт ВАДА Ричард Макларен представил два доклада, в которых говорится о существовании в России системы для манипуляций с допинг-пробами спортсменов.

Дополнительная информация

https://ria.ru/sport/20170427/1493227353.html

0
0
0
0
6
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

rusfed 2.0

Модератор-двоечник, если ты не удалишь коммент о фашистах, скриншот страницы уйдет в Роскомнадзор.

15:00

miker65

alexvi, они теперь не фашисты. Одобрение Гитлера у них сейчас всего на уровне 15%, не выше.

14:31

gruzovik62

Боится нас немка! Вот и лепит " горбатого" Зараза такая!

14:29

alexvi

Обосрались фашисты проклятые! Это Германия недостаточно "осознает неправомерность содеянного" зла в мире за годы двух мировых войн, и поэтому Международный олимпийский комитет, всё прогрессивное человечество обязаны ОБЯЗАТЕЛЬНО разобраться в этом вопросе. Мы полагаем, необходимо дать понять, что при таких условиях сборная Германии не может принимать участие в Олимпийских играх вообще, так как именно по вине Германии весь мир был лишен трёх Олимпиад: Шестой в 1916 году, Двенадцатой в 1940 году, и Тринадцатой в 1944 году. Эта германская нация нанесла самый колоссальный урон Олимпийскому движению за всю историю существования нашей цивилизации. Немцам не место возле Олимпийского огня! Прочь фашистские лапы от мирового спорта!!!

14:24

miker65

Ну так бойкотировали игры! Слабо?

14:22

gayduk

КАкая злобная немчура!

14:11