В бундестаге призвали не допускать Россию к участию в Олимпиаде-2018

Председатель комитета бундестага по делам спорта Дагмар Фрайтаг в интервью Deutsche Welle высказала мнение, что Россию нельзя допускать к участию в зимних Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее, сообщает РИА "Новости".
Фрайтаг подчеркнула, что, по имеющейся у Германии информации, Россия недостаточно "осознает неправомерность содеянного" и Международный олимпийский комитет обязан разобраться в этом вопросе.
– Я полагаю, необходимо дать понять, что при таких условиях российская сборная не может принимать участие в Олимпийских играх в начале 2018 года, – заявила Фрайтаг.
Напомним, что в ноябре 2015 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано не соответствующим кодексу ВАДА, а в 2016 году независимый эксперт ВАДА Ричард Макларен представил два доклада, в которых говорится о существовании в России системы для манипуляций с допинг-пробами спортсменов.
rusfed 2.0
Модератор-двоечник, если ты не удалишь коммент о фашистах, скриншот страницы уйдет в Роскомнадзор.
15:00
miker65
alexvi, они теперь не фашисты. Одобрение Гитлера у них сейчас всего на уровне 15%, не выше.
14:31
gruzovik62
Боится нас немка! Вот и лепит " горбатого" Зараза такая!
14:29
alexvi
Обосрались фашисты проклятые! Это Германия недостаточно "осознает неправомерность содеянного" зла в мире за годы двух мировых войн, и поэтому Международный олимпийский комитет, всё прогрессивное человечество обязаны ОБЯЗАТЕЛЬНО разобраться в этом вопросе. Мы полагаем, необходимо дать понять, что при таких условиях сборная Германии не может принимать участие в Олимпийских играх вообще, так как именно по вине Германии весь мир был лишен трёх Олимпиад: Шестой в 1916 году, Двенадцатой в 1940 году, и Тринадцатой в 1944 году. Эта германская нация нанесла самый колоссальный урон Олимпийскому движению за всю историю существования нашей цивилизации. Немцам не место возле Олимпийского огня! Прочь фашистские лапы от мирового спорта!!!
14:24
miker65
Ну так бойкотировали игры! Слабо?
14:22
gayduk
КАкая злобная немчура!
14:11