В бундестаге призвали не допускать Россию к участию в Олимпиаде-2018

Председатель комитета бундестага по делам спорта Дагмар Фрайтаг в интервью Deutsche Welle высказала мнение, что Россию нельзя допускать к участию в зимних Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее, сообщает РИА "Новости".

Фрайтаг подчеркнула, что, по имеющейся у Германии информации, Россия недостаточно "осознает неправомерность содеянного" и Международный олимпийский комитет обязан разобраться в этом вопросе.

– Я полагаю, необходимо дать понять, что при таких условиях российская сборная не может принимать участие в Олимпийских играх в начале 2018 года, – заявила Фрайтаг.

Напомним, что в ноябре 2015 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано не соответствующим кодексу ВАДА, а в 2016 году независимый эксперт ВАДА Ричард Макларен представил два доклада, в которых говорится о существовании в России системы для манипуляций с допинг-пробами спортсменов.