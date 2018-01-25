ОКР попросил у МОК объяснений по каждому российскому спортсмену

Первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что у Международного олимпийского комитета (МОК) попросили предоставить объяснение о недопуске на Олимпийские игры в Пхенчхане по каждому российскому спортсмену в отдельности.

​– Хотели бы, чтобы МОК ответил нам по каждому отдельному случаю, – отметил Поздняков. – Мы попросили предоставить информацию по каждому спортсмену. Будем настаивать на том, чтобы каждый спортсмен получил объяснение, на основании чего он был не допущен к Олимпиаде.

ОКР шокирован, как и вся спортивная общественность. Для нас это полная неожиданность, что касается последнего списка наших лидеров. Для нас и для всех это стало неожиданностью.

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