Начиная с Игр-2018 олимпийскую клятву будут произносить только спортсмены

МОК на своем официальном сайте сообщил об изменении порядка произнесения олимпийской клятвы - начиная с Игр-2018 в Пхенчхане ее будут произносить только спортсмены. Отметим, что ранее на церемониях открытия Олимпиад ее также зачитывали тренеры и судьи.

- Начиная с зимних Олимпийских игр в Пхенчане в феврале 2018 года клятвы трех групп будут объединены в одну, - отмечается в сообщении МОК, - Это значительно сократит данную часть церемонии открытия Олимпиад. Спортсмены будут произносить клятву от имени трех групп.

Напомним, Игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.