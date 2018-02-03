МОК рассмотрит допуск до Олимпиады 15 российских спортсменов, оправданных CAS

Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс сказал, что комиссия организации рассмотрит приглашение 15 российских спортсменов, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS), на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане. Представитель комитета отметил, что каждое обращение будет рассмотрено в индивидуальном порядке.

– Мы обсуждали участие олимпийских атлетов из России. Мы оставляем за собой право подать апелляцию, но обоснования пока не видели, – цитирует "Р-Спорт" Адамса. – 28 апелляций было удовлетворено. 15 спортсменов будут представлены на рассмотрение нашей комиссией. Группа рассмотрит участие этих спортсменов. Но пока нет обоснования, поэтому пока комментировать сложно.

Мы индивидуально рассмотрим дело каждого спортсмена из 15, которое будет представлено на рассмотрение в комиссию МОК. Что касается сроков – не знаю. На то, чтобы предоставить обоснование, нужно время. Все, что мы можем сделать – это запустить процесс заново и рассмотреть их.

Напомним, Олимпийские игры 2018 года пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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