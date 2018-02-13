23:19 13 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

МОК ошибочно не допустил двух россиян на Олимпиаду-2018

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Рабочая группа Международного олимпийского комитета (МОК) допустила ошибку при рассмотрении списков допущенных до Олимпийских игр-2018 российских спортсменов. Комитет допустил 391 спортсмена из 500 рассмотренных, однако в Олимпийский комитет России (ОКР) ушел список из 389 человек.

МОК не указал в списке конькобежца Сергея Грязцова и бобслеиста Дмитрия Попова. Отмечается, что ошибка обнаружилась лишь во время слушаний Спортивного арбитражного суда (CAS) в Корее. По ходу процесса было принято решение допустить спортсменов до Игр.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog

00:13

NF

Ха-ха, ошиблись они, как же...

23:34 13 февраля

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