МОК надеется на участие спортсменов из КНДР в Олимпийских играх-2018

Глава Международного олимпийского комитета (МОК​) Томас Бах намерен добиться участия спортсменов из КНДР в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. Ранее появилась информация, что спортсмены из КНДР могут пропустить Игры из-за конфликта на Корейском полуострове.

- Основываясь на принципах политического нейтралитета, мы сохраняем открытыми двери для возможного участия спортсменов из КНДР, - приводит ТАСС слова Баха. - Мы предложили помощь северокорейским спортсменам в том, чтобы они смогли квалифицироваться. Даже если они пропустят отборочные старты, мы совместно с международными федерациями всегда готовы найти решение для их участия.