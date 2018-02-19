Медальный зачет Олимпиады: Норвегия уходит в отрыв, Канада и Германия делят золото, Россия все еще 20-я

Десятый соревновательный день Олимпиады-2018 наиболее удачно сложился для сборной Норвегии. Скандинавы выиграли два золота из разыгрываемых четырех: сборная по прыжкам с трамплина победила в командных соревнованиях, а конькобежец Ховард Лоренцен первенствовал в беге на 500 м.

Отметим, что в состязаниях бобслейных двоек произошел редкий случай: сразу два дуэта завоевали золото. Немцы Франческо Фридрих и Торстен Маргис и канадцы Джастин Криппс и Александр Копач показали одинаковые результаты.

В медальном зачете Норвегия вышла в единоличные лидеры как по общему числу наград, так и по золоту: 28 медалей (11 золотых, 9 серебряных 8 бронзовых). Для норвежской сборной это лучший показатель в истории. До абсолютного рекорда сборной США (37 медалей на Олимпиаде-2010) Норвегии осталось завоваеть девять наград.

Сборная Канады вышла на третье место в зачете, опередив Голландию, которая уже три дня подряд не завоевывает ни одной медали, хотя в первые семь дней Игр брала хотя бы одну награду.

Россияне сегодня не смогли завоевать ни одной награды. В медальном зачете Россия по-прежнему занимает 20-е место без единого золота.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018