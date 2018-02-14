Марек Дялога: "Лед очень низкого качества, много воды"

Защитник сборной Словакии Марек Дялога заявил, что организаторам нужно улучшить качество льда до начала матча первого тура Олимпиады между сборными Словакии и России. Матч пройдет 14 февраля и начнется в 15.10 мск.

– Считаю, мы хорошо подготовились к игре со сборной России, но только матч покажет, так ли это на самом деле, – цитирует "Р-Спорт" Дялогу. – По утренней тренировке могу сказать, что лед низкого качества, очень много воды. Организаторам до вечера нужно исправить ситуацию.

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