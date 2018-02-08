17:35 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Канадской делегации на Олимпиаде-2018 была выдана памятка после инцидента с российским тренером

3

Сборной Канаде на Олимпийских играх-2018 выдали памятку, в которой описывается, как избегать конфликтных ситуаций, сообщает Inside the Games.

Напомним, что ранее глава российской делегации в Пхенчхане первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков рассказал, что представители сборной Канады оскорбили одного из наших тренеров. О подробностях Поздняков распространяться не стал, но подчеркнул, что ему пришлось обратиться к своему канадскому коллеге. Канадская сторона принесла официальные извинения, а инцидент можно считать исчерпанным.

Россия vs Канада. Олимпийская война

результаты опроса
35352 чел.
4 золота и 22 медали. На что способна Россия на Олимпиаде-2018?
Будет успех, результат лучше прогноза
26.3%
Будет провал, результат хуже прогноза
47.9%
Прогноз оправдается
14.2%
Главное не победы, а участие
11.5%
3
Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

максималист

Канада больше 10 лет выбивала нас из ОИ. Злятся, что не получилось полностью. Можно разобраться с ними на биатлонном рубеже. Можно на церемонии закрытия. Шутка... Теперь они наши враги навсегда, пригревшие бандеровцев.

21:53

maxcds

надеюсь памятка была выдана в грудь

18:55

matvey2000

если бы инцидент считался исчерпанным, то о нём не трепались бы налево и направо...

17:45