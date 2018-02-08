Канадской делегации на Олимпиаде-2018 была выдана памятка после инцидента с российским тренером

Сборной Канаде на Олимпийских играх-2018 выдали памятку, в которой описывается, как избегать конфликтных ситуаций, сообщает Inside the Games.

Напомним, что ранее глава российской делегации в Пхенчхане первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков рассказал, что представители сборной Канады оскорбили одного из наших тренеров. О подробностях Поздняков распространяться не стал, но подчеркнул, что ему пришлось обратиться к своему канадскому коллеге. Канадская сторона принесла официальные извинения, а инцидент можно считать исчерпанным.

Россия vs Канада. Олимпийская война