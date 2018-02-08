Канадской делегации на Олимпиаде-2018 была выдана памятка после инцидента с российским тренером

Сборной Канаде на Олимпийских играх-2018 выдали памятку, в которой описывается, как избегать конфликтных ситуаций, сообщает Inside the Games.
Напомним, что ранее глава российской делегации в Пхенчхане первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков рассказал, что представители сборной Канады оскорбили одного из наших тренеров. О подробностях Поздняков распространяться не стал, но подчеркнул, что ему пришлось обратиться к своему канадскому коллеге. Канадская сторона принесла официальные извинения, а инцидент можно считать исчерпанным.
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максималист
Канада больше 10 лет выбивала нас из ОИ. Злятся, что не получилось полностью. Можно разобраться с ними на биатлонном рубеже. Можно на церемонии закрытия. Шутка... Теперь они наши враги навсегда, пригревшие бандеровцев.
21:53
maxcds
надеюсь памятка была выдана в грудь
18:55
matvey2000
если бы инцидент считался исчерпанным, то о нём не трепались бы налево и направо...
17:45