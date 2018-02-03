Источник: "Представители МОК воздействовали на суд, но решение по шестерым россиянам будет в понедельник"

Как стало известно "СЭ", Федеральный суд Швейцарии (ФСШ) еще не вынес решения по шестерым российским спортсменам, отстраненным от участия в Олимпиаде-2018. Ранее в МОК сообщили, что в ФСШ отклонили апелляции отстраненных комитетом от участия в Играх в Пхенчхане конькобежцев Дениса Юскова и Павла Кулижникова, биатлонистов Ирины Старых и Александра Логинова, шорт-трекистки Татьяны Бородулиной и прыгуна с трамплина Дмитрия Васильева.
- Окончательное решение будет вынесено в понедельник, - заявил источник "СЭ". - В ФСШ ждут ответ от МОК, почему чистые ребята, которые ранее были уличены и отбыли наказания, не могут принять участия в Играх. На слушаниях в ФСШ представители МОК пытались воздействовать на суд и пока не ответили ни на один вопрос. Дела по спортсменам, которых не пригласили, будут рассматривать в Гражданском суде Швейцарии, а не в Федеральной инстанции.
Оправдание наших спортсменов в CAS вызвало настоящую шумиху. МОК с ВАДА не согласились с решениями арбитража. В Корее уже открылось представительство CAS – арбитраж ad hoc, который будет разбирать дела дискриминированных спортсменов в ускоренном режиме в течение 24 часов. Заявления туда принимаются не ранее, чем за 10 дней до начала Олимпиады, то есть уже , - добавил источник "СЭ". (Евгений БЕЛОУСОВ)
Кулижникова и Юскова не пустили на Олимпиаду? LIVE! //
СМИ: Федеральный суд Швейцарии отклонил иски шести россиян на участие в Олимпиаде-2018
Опрос
- Татьяна Бородулина
- МОК
- ВАДА
- Дмитрий Васильев (прыжки с трамплина)
- Олимпиада
- Александр Логинов (биатлон)
- Ирина Старых
- Денис Юсков
- Павел Кулижников
IRB
rusfed - ну в общем, да. Еще с времен Петра Алексеевича..))
18:08
IRB
Наверно, посчитали, что шансов на победу у этого иска нет. Слишком много проблем: царапины, соль, несоответствие ДНК, экспертиза файлов и писем... Да и прошлая небезупречная репутация. Видимо, поэтому и сейчас апеллируют не по всем отстраненным, а избирательно - даже из 28 готовят только 15. Очень жаль Шипулина, но у него все-таки была эстафета, то, что он сделал в Сочи, стоит не одной личной победы, а вот Серегу Устюгова жаль гораздо больше - через 4 года как он будет выглядеть - неясно, а Клэбо растет. Но на Корее жизнь не кончается, главное - выводы правильные сделать - не заниматься больше родченковской мутью и слюной не брызгать, а привести спортфармакологию в соответствие с принятыми правилами.
17:58
rusfed 2.0
КГИ Логичнее было бы обжаловать приостановление членства ОКР в МОК, не уверен, что это можно через CAS. 17:29. _______________ Вот это и была главная ошибка. Потому что Жуков уже через несколько дней после объявления Баха объявил, что новые условия МОК будут нами соблюдены неукоснительно, в том числе денежный штраф будет выплачен в кратчайшие сроки. И я думаю, они просто решили не раздражать своим иском МОК, не предполагаю, насколько тот сократит список участников. Понадеялись на авось, как всегда.
17:35
КГИ
rusfed 2.0 Моя версия - они пошли не в тот суд. Нужно было идти в спортивный 16:21 И это то же. Но спортивный отказал им в ускоренной процедуре, поэтому идя туда, они точно не попадали на ОИ. Их защита решила пойти в общегражданский суд, используя уловку в виде меры к обеспечению иска. Но и тут не срослось. А вот почему не пошли раньше, сразу же после 5 декабря в CAS, то же вопрос не однозначный. На тот момент ещё не было персональных отказов тем же Юскову и Кулижникову, поэтому могли просто отказать в принятии иска за отсутствием его предмета. Отказ был получен в конце января, когда времени уже не оставалось. Логичнее было бы обжаловать приостановление членства ОКР в МОК, не уверен, что это можно через CAS, но если да, то почему не сделали, не понятно. Хотя м.б. потому, что на тот момент не было таких козырей, как оправдание большинства отстраненных.
17:29
rusfed 2.0
Что там с солью-то? Когда отдохнешь - посмотри. Мне ж интересно теперь
16:50
rusfed 2.0
А что так быстро устал-то? Думать нелегко, да? Первый канал-то проще включить, Майдаш? Какие там еще заговоры плетет Запад против нас, Майдаш? )))
16:49
rusfed 2.0
Майдаш, ты как-то несолидно слился. Допустим, царапины были у 10, но их оправдали - по причине, описанной мной ниже. Это ничего не меняет
16:48
Антимайдан
rusfed 2.0 Майдаша, (да, я оговорился, царапины есть не у всех 28)---------------------- Ну, надеюсь, тебе стало понятнее - почему "Суд не смог признать доказанным обвинение..."? :) Уфффф, устал, хватит. Про объяснения соли были статьи и здесь, на сайте с-э. На одной версии Родченкова и Со свет клином не сошелся. Искать ссылки - лень, сорри. За общение с западниками надо молоко за вредность давать. :) Хватит на сегодня, до свидания.
16:46
rusfed 2.0
Майдаша, я МОК не оправдываю. Но МОК объявил о том, что те, у кого есть грехи в прошлом, на Олимпиаду не поедут, еще в самом начале декабря!! Почему ускоренное рассмотрение понадобилось нам - вдруг - в начале февраля? Почему не пошли в правильный суд два месяца назад, Майдаша?
16:45
Антимайдан
rusfed 2.0 КГИ 16:14. Моя версия - они пошли не в тот суд. Нужно было идти в спортивный------------------- ну ответили же тебе уже в соседней теме - спортивный отказался рассматривать их дела в ускоренном порядке и, так как иначе они не успевали до ОИ, они обратились в гражданский. Ещё раз: не случайно комиссии МОК полтора года рассматривали это дело и загнали наших в жесточайший цейтнот...
16:39
rusfed 2.0
Майдаша, (да, я оговорился, царапины есть не у всех 28). Какие же есть объяснения аномально высокого содержания соли в моче человека ? )))) Какова истина по соли, Майдаша? )))
16:39
Антимайдан
rusfed 2.0-------------- не считаю интересным обсуждать меня лично (и тебя), хотя ты и постоянно "переходишь на личности". Для либеральных мальчиков - обычное дело, Бог с тобой. Про соль: есть масса объяснений её высокого содержания в пробах, кроме версии Родченкова и Со. Можно - в стиле западных домыслов - сочинять всё, что угодно, вплоть до манипуляций на Западе с допинг.пробами наших в рамках "гос.системы поддержки допинга" (в США, например) :) Раз пробы можно вскрывать - почему нет? Про царапины: разве они были на пробирках всех 28-ми наших? Ну а вякать про "Басманный суд" после всех этих судилищ на Западе над нашими спортсменами.... Полный либерализм головного мозга :)
16:34
rusfed 2.0
КГИ 16:14. Моя версия - они пошли не в тот суд. Нужно было идти в спортивный
16:21
rusfed 2.0
Ох, Майдаша, мне кажется, ты уже очень преклонных годов. Суд признал превышение соли по 11 спортсменам доказанным - потому что содержание соли легко определить, не так ли? Суд не смог признать доказанным обвинение, что царапины у 28 человек возникли по причине намеренного вскрытия пробирок. Вкуриваешь? Он не отрицает их наличие, но не готов вешать ответственность за вскрытие пробирок на спортсменов. Более того, в решении суда есть оговорка: "Оправдательный приговор не свидетельствует о невиновности спортсменов". То есть суду не хватило доказательств для признания их виновными. Если бы суд был Басманным, этим 28 спортсменам ничего не светило бы, не так ли, верный солдат Солнцеликого? )))
16:19
wolfwolk
Какие молодцы админы.
16:18
КГИ
rusfed 2.0 выше уже есть новость, что судом было отказано в срочных мерах по недопуску. Т.е. адвокаты, скорее всего просили в обеспечение иска обязать МОК снять запрет на допуск. Но суд отказал. Т.е. в Корее этой шестерки скорее всего не будет, хотя они потом могут выиграть дело. Вопрос уже будет стоить о компенсации за недопуск
16:14
Антимайдан
rusfed 2.0-------------не, я понимаю, что западнику одно и то же надо объяснять по много раз и всё равно - бестолку... Ещё раз: вероятно, у САС не было ни малейших юридических оснований хоть за что-то зацепиться в делах 28-ми спортсменов. Вероятно, показания Родченкова были слишком неубедительны и слишком очевиден был заказной характер домыслов Макларена и Со. В делах остальных 11-ти спортсменов хоть какие-то зацепки были и ими воспользовались. Поэтому, понимая всё это, комиссии МОК и заседали полтора года, что бы загнать наших в жесточайший цейтнот - до ОИ осталось всего несколько дней...
16:09
rusfed 2.0
Майдаша, а почему CAS не купился на общественное мнение? )))
16:01
Антимайдан
rusfed 2.0 ------------------ Не понимаешь, как западные СМИ, формируя общественное мнение в стиле "охоты на ведьм", давят этим на суд?! Ну полный либерализм головного мозга...:)
15:58
rusfed 2.0
Майдаша, и как же это давит на суд? )) В каком месте давит? ))
15:52
Антимайдан
Предыдущее сообщение об "отклонении" аппеляции очень смахивает на преднамеренный "слив" с целью давления на суд - обычную западную практику при рассмотрении резонансных дел.
15:47
rusfed 2.0
snikkersnepper, нет, тут речь о Юскове, Кулижникове, Логинове и еще троих с допинговой историей
15:22
snikkersnepper
"Дела по спортсменам, которых не пригласили, будут рассматривать в Гражданском суде Швейцарии, а не в Федеральной инстанции." Как я понял, это и есть про Ана/Шипулина/Устюгова.
15:21
rusfed 2.0
Да, спринт
15:13
Рюрик 09
IRB ___________ )))))))))))))))))))))))
15:12
IRB
rusfed - виноват, забыл - падение в финале. Но бежал вроде только спринт.
15:11
rusfed 2.0
Но если инсайд ошибся - это было бы отлично
15:07
IRB
Рюрик - выходит, и правда не по адресу. Что ж, подожду "Разговор по пятницам" выпуск от 2042 года. Может, там чего скажут.
15:07
rusfed 2.0
Устюгов в Сочи был
15:07
IRB
Хоть какой нибудь источник в этой уважаемой газете может пояснить ситуацию по Шипулину и особенно не бывшему в Сочи Устюгову? Готовится ли апелляция? Если нет, то почему? Какова аргументация отстранения?
14:45