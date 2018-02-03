Источник: "Представители МОК воздействовали на суд, но решение по шестерым россиянам будет в понедельник"

Как стало известно "СЭ", Федеральный суд Швейцарии (ФСШ) еще не вынес решения по шестерым российским спортсменам, отстраненным от участия в Олимпиаде-2018. Ранее в МОК сообщили, что в ФСШ отклонили апелляции отстраненных комитетом от участия в Играх в Пхенчхане конькобежцев Дениса Юскова и Павла Кулижникова, биатлонистов Ирины Старых и Александра Логинова, шорт-трекистки Татьяны Бородулиной и прыгуна с трамплина Дмитрия Васильева.

- Окончательное решение будет вынесено в понедельник, - заявил источник "СЭ". - В ФСШ ждут ответ от МОК, почему чистые ребята, которые ранее были уличены и отбыли наказания, не могут принять участия в Играх. На слушаниях в ФСШ представители МОК пытались воздействовать на суд и пока не ответили ни на один вопрос. Дела по спортсменам, которых не пригласили, будут рассматривать в Гражданском суде Швейцарии, а не в Федеральной инстанции.

Оправдание наших спортсменов в CAS вызвало настоящую шумиху. МОК с ВАДА не согласились с решениями арбитража. В Корее уже открылось представительство CAS – арбитраж ad hoc, который будет разбирать дела дискриминированных спортсменов в ускоренном режиме в течение 24 часов. Заявления туда принимаются не ранее, чем за 10 дней до начала Олимпиады, то есть уже , - добавил источник "СЭ". (Евгений БЕЛОУСОВ)

Кулижникова и Юскова не пустили на Олимпиаду? LIVE! //

СМИ: Федеральный суд Швейцарии отклонил иски шести россиян на участие в Олимпиаде-2018